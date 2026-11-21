Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4.2 mengguncang Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan dini hari tanpa ancaman tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat kejadian gempa bumi dangkal yang mengguncang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat pada dini hari Minggu. Informasi resmi yang diterima di Jakarta mengonfirmasi bahwa guncangan tersebut memiliki kekuatan magnitudo 4.2 dan terjadi pada pukul 02.52 WIB. Pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 55 kilometer, tepatnya berjarak 34 kilometer di arah barat Kabupaten Pesisir Selatan. Guncangan ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Barat dengan tingkat intensitas yang bervariasi tergantung lokasi.

Analisis Pusat Gempa dan Kedalaman Episenter

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menempatkan pusat gempa di wilayah laut dengan kedalaman 55 kilometer. Lokasi episenter ini berada pada koordinat yang spesifik, yaitu berjarak 34 kilometer arah barat dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kedalaman ini dikategorikan sebagai gempa dangkal yang sering kali dirasakan oleh penduduk di area sekitar. Analisis ini didasarkan pada data seismik yang diterima secara langsung oleh pusat pemantauan di Jakarta, memastikan akurasi lokasi dan magnitudo gempa bumi yang terjadi dini hari tersebut.

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Skala Getaran di Padang Pesisir Selatan dan Solok

Masyarakat di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan merasakan getaran dengan skala intensitas II hingga III pada Modified Mercalli Intensity. Getaran ini dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk yang berlalu di dekat bangunan. Sementara itu, warga di wilayah Solok juga merasakan guncangan gempa bumi, namun dengan intensitas yang lebih ringan yakni I hingga II Modified Mercalli Intensity. Pada level tersebut, guncangan hanya dirasakan oleh beberapa orang serta menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang secara perlahan.

Status Tsunami Early Warning System InaTEWS

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memverifikasi bahwa aktivitas gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Pemantauan terus menerus terhadap data gelombang laut setelah terjadinya gempa menunjukkan tidak ada anomali yang mengindikasikan ancaman tsunami. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan analisis parameter tektonik dan data oseanografi yang valid. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui saluran komunikasi yang tidak resmi.

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Imbauan Resmi dan Langkah Komunikasi Publik

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau kepada masyarakat di sekitar wilayah terdampak agar senantiasa membarui informasi resmi seputar kebencanaan. Masyarakat disarankan untuk mengikuti saluran komunikasi resmi pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kepanikan yang tidak perlu akibat penyebaran informasi yang keliru. Kepatuhan pada protokol informasi resmi sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama periode pasca gempa.

Konteks Dampak Gempa Bumi Sumatera Barat

Wilayah Sumatera Barat, termasuk Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, secara geografis berada di kawasan yang rawan terhadap aktivitas seismik. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4.2 ini merupakan bagian dari dinamika tektonik yang terjadi di sekitar zona subduksi Lempeng Indo-Australia. Meskipun tidak berpotensi tsunami, guncangan ini tetap menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana di daerah pesisir. Data dari Tsunami Early Warning System atau InaTEWS digunakan untuk memantau risiko lebih lanjut dan memberikan perlindungan optimal bagi warga sekitar.