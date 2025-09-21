Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Sukabumi: Kerusakan Ringan pada Beberapa Rumah Warga Kabandungan

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,8 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu dini hari. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, gempa menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah di Kecamatan Kabandungan. Tim gabungan telah melakukan asesmen dan memberikan bantuan awal.

Gempa bumi dengan magnitudo 3,8 mengguncang Kabupaten Sukabumi , Jawa Barat, pada Minggu, 21 September 2025, dini hari pukul 01.59 WIB. Guncangan yang terasa beberapa kali ini, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, telah menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah warga di Kecamatan Kabandungan . Getaran gempa juga kembali terasa pada pukul 09.42 WIB dengan kekuatan magnitudo 3,6. Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kabandungan , Budi Andriana, mengonfirmasi bahwa dampak gempa tidak terlalu signifikan.

Kerusakan yang terjadi tergolong ringan, hanya berupa ambrukan pada beberapa bagian rumah. Tidak ada kerusakan yang masuk kategori rusak berat, menunjukkan bahwa kekuatan gempa relatif kecil dan dampaknya terbatas pada beberapa titik tertentu di wilayah kecamatan. Hal ini memberikan sedikit kelegaan bagi warga yang terdampak, mengingat potensi kerusakan yang lebih parah bisa saja terjadi. Tim dari pemerintah daerah telah bergerak cepat untuk melakukan pendataan dan memberikan bantuan awal.\Kerusakan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi ini teridentifikasi di beberapa desa di Kecamatan Kabandungan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa kerusakan terjadi di Desa Cipeuteuy, tepatnya di Kampung Cipeuteuy RT 004/001, Kampung Arendah RT 004/002, dan Kampung Cisarua RT 04/05. Satu rumah tercatat mengalami kerusakan sedang, sementara empat rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari tembok yang jebol pada bagian samping dan kamar mandi, hingga genting atap rumah yang melorot. Upaya penanganan sementara telah dilakukan oleh tim terkait dengan menutup bagian rumah yang retak menggunakan terpal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat cuaca atau faktor lainnya. Meskipun terjadi kerusakan pada bangunan, tidak ada warga yang harus mengungsi dari rumah mereka. Warga tetap memilih untuk tinggal di rumah masing-masing, sambil menunggu bantuan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan ketahanan warga dan ketersediaan mereka untuk mengatasi dampak gempa dengan dukungan dari pemerintah dan relawan.\Upaya penanganan bencana terus dilakukan secara intensif di lokasi kejadian. Tim dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) telah melakukan asesmen dan pendataan di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai dampak gempa dan kebutuhan warga. Pendataan ini penting untuk menyalurkan bantuan yang tepat sasaran dan memastikan bahwa semua warga yang terdampak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, tim juga memberikan edukasi kepada warga mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika terjadi gempa susulan. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPBD, Tagana, dan relawan lainnya, untuk memastikan bahwa semua upaya penanggulangan bencana berjalan dengan efektif dan efisien. Kesiapsiagaan dan respons cepat dari semua pihak sangat penting dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi keselamatan warga. Penanganan pasca-gempa ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam





