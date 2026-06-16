Gempa M 6,7 di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, menyebabkan kepanikan warga dan memicu proses evakuasi di sejumlah fasilitas, termasuk rumah sakit.

Gempa M 6 ,7 di Palu , Sulawesi Tengah , Indonesia , menyebabkan kepanikan warga dan memicu proses evakuasi di sejumlah fasilitas, termasuk rumah sakit. Petugas rumah sakit mengevakuasi pasien sebagai langkah antisipasi setelah gempa bumi terjadi pada Selasa (16/6/2026) pukul 11.27 WITA.

Gempa memiliki kedalaman 10 kilometer dengan pusat gempa berada di darat sekitar 42 kilometer arah tenggara Kota Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mencatat pusat gempa berada pada koordinat 1,13 Lintang Selatan dan 120,23 Bujur Timur. Gempa tersebut termasuk gempa dangkal akibat aktivitas tektonik di wilayah tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan gempa magnitudo 6,7 tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski demikian, guncangan menyebabkan kepanikan warga dan memicu proses evakuasi di sejumlah fasilitas, termasuk rumah sakit.

Selain evakuasi pasien, laporan awal juga mencatat adanya kerusakan pada sejumlah bangunan pemerintahan dan fasilitas umum di wilayah terdampak gempa. Pendataan mengenai tingkat kerusakan masih terus dilakukan oleh pihak terkait. 16 Orang dirujuk ke RSUD Poso termasuk dua orang dalam kondisi kritis, enam orang dirawat di Puskesmas Tokorondo, serta sepuluh orang lainnya luka ringan. BNPB melaporkan bahwa 27 rumah rusak akibat gempa di Garut, serta 4 orang mengalami luka berat





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Gempa M 6 Palu Sulawesi Tengah Indonesia Evakuasi Kerusakan

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