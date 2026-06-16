Gempa Bumi Magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah, Pasien Dikevakuasi dari RS

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan memicu kepanikan warga di berbagai wilayah. Sejumlah pasien di RSUD Anutapura Palu terpaksa menjalani perawatan di halaman rumah sakit setelah gempa terjadi.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah tidak hanya memicu kepanikan warga, tetapi juga berdampak pada pelayanan kesehatan di Kota Palu. Sejumlah pasien di RSUD Anutapura Palu terpaksa menjalani perawatan di halaman rumah sakit setelah gempa terjadi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan gempa susulan yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pasien maupun tenaga medis. Suasana di halaman RSUD Anutapura Palu terlihat dipenuhi pasien yang dipindahkan dari dalam ruangan. Sejumlah tempat tidur pasien turut dievakuasi ke area terbuka demi mengurangi risiko apabila terjadi guncangan susulan. Petugas medis di Instalasi Gawat Darurat juga terpaksa melakukan pemeriksaan dan penanganan pasien di luar gedung rumah sakit.

Meski pelayanan dilakukan dalam kondisi darurat, tenaga kesehatan tetap berupaya memastikan kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Sementara itu, gempa magnitudo 6,7 juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di Sulawesi Tengah dan memicu kepanikan warga di berbagai wilayah yang merasakan guncangan kuat. Gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Tengah juga menyebabkan beberapa korban jiwa dan luka-luka. Warga di daerah tersebut berlari keluar dari bangunan dan mencari tempat yang lebih aman.

Banyak warga yang merasa ketakutan dan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Gempa bumi ini juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan fasilitas umum di Sulawesi Tengah. Banyak jalan yang rusak dan tidak dapat dilalui, serta bangunan-bangunan yang hancur. Pemerintah daerah dan pihak lainnya sedang berusaha untuk membersihkan dan memulihkan daerah yang terkena dampak gempa bumi.

Namun, proses pemulihan ini masih membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup. Gempa bumi ini juga merupakan peringatan bagi warga Sulawesi Tengah untuk selalu siap dan berhati-hati dalam menghadapi bencana alam. Mereka harus selalu memiliki rencana dan persiapan untuk menghadapi gempa bumi dan bencana lainnya. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi risiko cedera dan kehilangan jiwa





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Gempa Bumi Sulawesi Tengah Pasien Dikevakuasi RSUD Anutapura Palu Kerusakan Bangunan

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