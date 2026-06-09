Gempa Bumi di Filipina, Pedagang Kaki Lima di Mexico, dan Serangan Rudal Iran

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Mindanao Selatan, Filipina, pada Senin 8 Juni 2026. Sementara itu, di wilayah lain, seorang pedagang kaki lima yang mengenakan topeng gulat tradisional Meksiko menunjukkan suvenir berbentuk piala Piala Dunia kepada pejalan kaki di Mexico City.

Pada Senin 8 Juni 2026, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Mindanao Selatan, Filipina . Guncangan ini menyebabkan kerusakan di sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas warga.

Puing-puing bangunan berserakan di jalan, dan tim darurat dan penyelamat bersama warga mulai melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang terdampak. Hingga kini, otoritas kebencanaan setempat masih terus melakukan proses verifikasi kepastian jumlah korban baik jiwa maupun luka di lapangan. Sementara itu, di wilayah lain, seorang pedagang kaki lima yang mengenakan topeng gulat tradisional Meksiko menunjukkan suvenir berbentuk piala Piala Dunia kepada pejalan kaki di Mexico City.

Suvenir ini dipajang untuk dijual di Mexico City, dan pedagang kaki lima ini berharap dapat mendapatkan banyak pembeli. Di tempat lain, pencarian dan penyelamatan korban gempa berkekuatan Magnitudo 7,8 yang mengguncang wilayah lepas pantai Pulau Mindanao, Filipina Selatan, pada Senin 8 Juni 2026 terus diupayakan. Hingga Selasa 9 Juni 2026, jumlah korban tewas bertambah menjadi 37 orang. Sementara itu, ada lebih dari 200 orang mengalami luka-luka dan 12 lainnya masih dalam pencarian di bawah reruntuhan.

Pihak berwenang setempat melaporkan bahwa sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan tanah longsor yang dipicu oleh guncangan gempa. Mayoritas korban berasal dari wilayah Soccsksargen, termasuk Kota General Santos dan wilayah Davao Occidental. Hingga kini, tim pencari dan penyelamat masih terus melakukan penyisiran di wilayah terdampak paling parah seperti Kota General Santos dan Sarangan. Gempa bumi berkekuatan magnitude 7,8 mengguncang wilayah selatan Filipina, pada Senin 8 Juni 2026 pagi waktu setempat.

Pusat gempa berada di lepas pantai dekat kota General Santos, Pulau Mindanao, Filipina. Guncangan gempa sempat memicu peringatan dini tsunami di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Filipina, Malaysia, Jepang, dan Indonesia. Guncangan juga menyebabkan sejumlah kompleks pertokoan (termasuk restoran cepat saji di General Santos) dan gedung sekolah ambruk. Sedikitnya 32 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 134 lainnya luka-luka.

Otoritas penanggulangan bencana nasional Filipina melaporkan bahwa mayoritas korban jiwa dan luka-luka berada di wilayah Soccsksargen, termasuk di Kota General Santos, serta Provinsi Davao Occidental. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), guncangan ini merupakan salah satu gempa terkuat yang melanda negara tersebut sejak tahun 1976. Sebuah proyektil rudal jatuh di lahan pertanian di dekat kawasan Najha, wilayah pedesaan di pinggiran ibu kota Damaskus, Suriah, Senin 8 Juni 2026.

Diduga proyektil rudal asal Iran yang jatuh ke area pertanian milik warga setempat setelah berhasil dicegat (diintersepsi) oleh sistem pertahanan udara Israel. Sebelumnya, Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke wilayah Israel pada Minggu 7 Juni 2026. Serangan ini menandai agresi langsung pertama sejak kesepakatan gencatan senjata yang rapuh pada April 2026.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Kamis (4/6/2026), mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin 8 Juni 2026. Pemeriksaan ini menindaklanjuti keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi (2023-2024).

Sebelumnya, terkait kasus ini, penyidik KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Silmy dan beberapa pejabat tinggi atau mantan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Praktik pemerasan ini diduga dilakukan secara sistemik dengan tarif ilegal mencapai jutaan rupiah untuk setiap pengurusan izin. Sejumlah barang bukti seperti valas, kendaraan mewah, dan aset kripto telah disita oleh penyidik KPK. Persija Jakarta menunjuk Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala menggantikan posisi Mauricio Souza.

Secara resmi, Shin Tae-yong, diperkenalkan kepada publik di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (8/6/2026) siang WIB. Ia menandatangani kontrak tiga tahun (2 tahun plus opsi perpanjangan satu tahun) untuk memimpin klub berjuluk Macan Kemayoran mulai musim 2026/2027. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menargetkan membawa Persija meraih prestasi terbaik. Sebelumnya, Persija resmi mengakhiri kerja sama dengan Mauricio Souza setelah gagal memenuhi target manajemen tim Macan Kemayoran untuk juara Super League musim 2025/2026.

Iran kembali melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel pada Senin 8 Juni 2026. Serangan ini menandai agresi langsung kedua sejak kesepakatan gencatan senjata yang rapuh pada April 2026





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Gempa Bumi Filipina Pedagang Kaki Lima Mexico City Serangan Rudal Iran Israel

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