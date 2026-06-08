Gempa Bumi di Filipina: 15 Orang Tewas dan 134 Lainnya Terluka

Gempa bumi magnitude 7,8 melanda provinsi Sarangani di Filipina selatan pada Senin (8/6) pagi, menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan dan infrastruktur lainnya. Pihak berwenang telah memulai operasi penyelamatan dan evakuasi korban untuk membantu mereka yang terdampak oleh bencana ini.

Senin, 8 Juni 2026 15:31 WIB Sebuah bangunan rusak akibat gempa bumi magnitude 7,8 di Kota General Santos, Filipina , Senin (8/6/2026). Menurut pihak berwenang, hingga saat ini sebanyak 15 orang dilaporkan tewas dan setidaknya 134 orang lainnya terluka setelah gempa bumi magnitude 7,8 melanda provinsi Sarangani di Filipina selatan pada Senin (8/6) pagi.

Gempa bumi yang berkekuatan 7,8 SR ini juga menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan dan infrastruktur lainnya di wilayah tersebut. Pihak berwenang telah memulai operasi penyelamatan dan evakuasi korban untuk membantu mereka yang terdampak oleh bencana ini. Kendaraan hancur akibat gempa bumi magnitude 7,8 di Kota General Santos, Filipina, Senin (8/6/2026).

Menurut pihak berwenang, hingga saat ini sebanyak 15 orang dilaporkan tewas dan setidaknya 134 orang lainnya terluka setelah gempa bumi magnitude 7,8 melanda provinsi Sarangani di Filipina selatan pada Senin (8/6) pagi. Dalam beberapa jam terakhir, pihak berwenang telah melaporkan bahwa kondisi korban semakin membaik, namun masih diperlukan bantuan dari pihak internasional untuk membantu proses penyelamatan dan evakuasi korban. Pihak berwenang juga telah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi yang dapat memperburuk situasi.

Mereka juga telah meminta bantuan dari organisasi internasional untuk membantu proses penyelamatan dan evakuasi korban. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.





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Gempa Bumi Filipina Sarangani Penyelamatan Evakuasi

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