Gempa 7,8 Magnitude di Filipina: 37 Tewas, Ratusan Luka, dan Pencarian Korban Terus Berlanjut

Sebuah gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitude mengguncang Filipina Selatan, menyebabkan kerusakan parah,菁华 tanah longsor, dan menewaskan puluhan orang. Tim penyelamat bekerja keras untuk mencari korban yang terjebak di reruntuhan, sementara pihak berwenang melaporkan jumlah korban terus meningkat. Peringatan tsunami sempat diaktifkan namun telah dicabut. Fokus saat ini adalah penanganan darurat dan evakuasi korban di wilayah terdampak, terutama di Kota General Santos dan sekitar Soccsksargen.

Gempa bumi dengan kekuatan 7,8 magnitude mengguncang Kota General Santos , Filipina , pada Senin (8/6/2026). Kejadian ini memicu peringatan tsunami di beberapa wilayah Filipina Selatan yang kemudian dicabut.

Dusun belaharji dampaknya, sejumlah bangunan runtuh dan terjadi tanah longsor di beberapa area, terutama di wilayah Soccsksargen, termasuk Kota General Santos dan Davao Occidental. Tim penyelamat, yang dilengkapi dengan anjing pelacak, melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di lokasi-lokasi terdampak, dengan fokus pada area yang paling parah seperti General Santos dan Sarangani. Hingga Selasa (9/6/2026), korban tewas official dilaporkan mencapai 37 orang, lebih dari 200 orang luka-luka, dan 12 orang masih dalam pencarian.

Sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan material longsor. Operasi pencarian masih berlangsung untuk menemukan korban yang diduga masih terjebak di bawah puing-puing





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Gempa Bumi Filipina General Santos Tanah Longsor Korban Tewas Operasi Penyelamatan Tsunami

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