Gempa 7,7 Mengguncang Laut Sulawesi, BMKG issuer Peringatan Dini Tsunami untuk Enam Provinsi

Gempa tektonik magnitudo 7,7 terjadi di laut Sulawesi pagi hari, memicu peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah pesisir. BMKG mempublikasikan estimasi waktu kedatangan gelombang dan mengimbau evakuasi bagi masyarakat di daerah berisiko.
Sebuah gempabumi tektonik berkekuatan besar dengan magnitudo 7,7 mengguncang pada Senin pagi, 8 Juni 2026. Berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ), gempabumi terjadi pada pukul 06.37 WIB.
Analisis menunjukkan pusat gempabumi atau episenter berada di koordinat 5,69 Lintang Utara dan 125,05 Bujur Timur dengan kedalaman hiposenter 105 kilometer. Parameter yang cukup besar itu memicu BMKG untuk langsung menetapkan status peringatan dini tsunami bagi beberapa wilayah di enam provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat guncangan tersebut.
Masyarakat di pesisir yang masuk dalam daftar peringatan dini diimbau tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan evakuasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah setempat. BMKG telah mengeluarkan hasil pemodelan mengenai wilayah berpotensi terdampak tsunami beserta estimasi waktu kedatangan gelombang. Untuk status Siaga, ancaman pertama diperkirakan tiba di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pukul 06.51 WIB, kemudian Kota Manado pukul 07.12 WIB, Minahasa Utara Bagian Utara pukul 07.12 WIB, dan Minahasa Bagian Utara pukul 07.14 WIB.
Masih dalam status Siaga, gelombang dikira-kuatkan mencapai Kepulauan Minahasa pukul 07.16 WIB, Minahasa Selatan Bagian Utara pukul 07.17 WIB, Bolaang Mongondow Bagian Utara pukul 07.22 WIB, Gorontalo Bagian Utara pukul 07.26 WIB, serta kawasan Buol di Sulawesi Tengah pukul 07.27 WIB. Kawasan Toli-Toli di Sulawesi Tengah juga diprediksi terdampak pukul 07.29 WIB, kemudian Minahasa Utara Bagian Selatan pukul 07.33 WIB, dan Minahasa Bagian Selatan pukul 07.34 WIB.
Sementara untuk daerah dengan status Waspada, estimasi waktu tiba gelombang dimulai di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pukul 06.58 WIB, Kota Bitung pukul 07.19 WIB, dan kawasan Halmahera di Maluku Utara pukul 07.29 WIB. Ancaman selanjutnya ditargetkan ke Donggala Bagian Utara di Sulawesi Tengah pukul 07.42 WIB, Minahasa Selatan Bagian Selatan pukul 07.42 WIB, Kota Ternate pukul 07.43 WIB, Kutai Timur di Kalimantan Timur pukul 07.44 WIB, Kota Tidore pukul 07.46 WIB, Bulungan pukul 08.05 WIB, hingga BMKG memberikan arahan tegas kepada otoritas daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota yang berada pada status Awas diharapkan memperhatikan situasi dan segera mengarahkan masyarakat untuk evakuasi menyeluruh. Bagi wilayah status Siaga, pemerintah daerah diminta segera mengarahkan evakuasi. Untuk daerah status Waspada, pemerintah setempat diimbau segera mengarahkan warga agar menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai. Beberapa kejadian gempabumi tercatat di Indonesia pada Mei 2026, termasuk di Muna, Sulawesi Tenggara, dan Gayo Lues, Aceh, dengan magnitudo bervariasi Gempa Bumi Tsunami BMKG Sulawesi Peringatan Dini Evakuasi Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources. Gempa magnitudo 5,7 guncang Tutuyan Sulawesi UtaraBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang daerah Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ... Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Tutuyan, Sulawesi Utara: Tidak Berpotensi TsunamiGempa berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Tutuyan, Sulawesi Utara dini hari. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami, memberikan ketenangan kepada masyarakat pesisir. Guncangan dirasakan hingga beberapa daerah sekitar dengan intensitas bervariasi. BMKG tetap mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi gempa susulan. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Berharap Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur Bawa Dampak PositifWakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J Mailangkay, berharap Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur yang baru digelar dapat membawa dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan iklim investasi daerah. Gempa M7,7 Guncang Kepulauan Sangihe, BMKG Keluarkan Peringatan Dini TsunamiPada pemutakhiran data, BMKG mencatat lokasi gempa berada pada koordinat 5,79 Lintang Utara dan 125,14 Bujur Timur dengan kedalaman 47 kilometer.
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BMKG memberikan arahan tegas kepada otoritas daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota yang berada pada status Awas diharapkan memperhatikan situasi dan segera mengarahkan masyarakat untuk evakuasi menyeluruh. Bagi wilayah status Siaga, pemerintah daerah diminta segera mengarahkan evakuasi. Untuk daerah status Waspada, pemerintah setempat diimbau segera mengarahkan warga agar menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai.
Beberapa kejadian gempabumi tercatat di Indonesia pada Mei 2026, termasuk di Muna, Sulawesi Tenggara, dan Gayo Lues, Aceh, dengan magnitudo bervariasi
Gempa Bumi Tsunami BMKG Sulawesi Peringatan Dini Evakuasi
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