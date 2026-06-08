Gempa 7,7 Mengguncang Laut Sulawesi, BMKG issuer Peringatan Dini Tsunami untuk Enam Provinsi

Gempa tektonik magnitudo 7,7 terjadi di laut Sulawesi pagi hari, memicu peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah pesisir. BMKG mempublikasikan estimasi waktu kedatangan gelombang dan mengimbau evakuasi bagi masyarakat di daerah berisiko.

Sebuah gempabumi tektonik berkekuatan besar dengan magnitudo 7,7 mengguncang pada Senin pagi, 8 Juni 2026. Berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ), gempabumi terjadi pada pukul 06.37 WIB.

Analisis menunjukkan pusat gempabumi atau episenter berada di koordinat 5,69 Lintang Utara dan 125,05 Bujur Timur dengan kedalaman hiposenter 105 kilometer. Parameter yang cukup besar itu memicu BMKG untuk langsung menetapkan status peringatan dini tsunami bagi beberapa wilayah di enam provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat guncangan tersebut.

Masyarakat di pesisir yang masuk dalam daftar peringatan dini diimbau tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan evakuasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah setempat. BMKG telah mengeluarkan hasil pemodelan mengenai wilayah berpotensi terdampak tsunami beserta estimasi waktu kedatangan gelombang. Untuk status Siaga, ancaman pertama diperkirakan tiba di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pukul 06.51 WIB, kemudian Kota Manado pukul 07.12 WIB, Minahasa Utara Bagian Utara pukul 07.12 WIB, dan Minahasa Bagian Utara pukul 07.14 WIB.

Masih dalam status Siaga, gelombang dikira-kuatkan mencapai Kepulauan Minahasa pukul 07.16 WIB, Minahasa Selatan Bagian Utara pukul 07.17 WIB, Bolaang Mongondow Bagian Utara pukul 07.22 WIB, Gorontalo Bagian Utara pukul 07.26 WIB, serta kawasan Buol di Sulawesi Tengah pukul 07.27 WIB. Kawasan Toli-Toli di Sulawesi Tengah juga diprediksi terdampak pukul 07.29 WIB, kemudian Minahasa Utara Bagian Selatan pukul 07.33 WIB, dan Minahasa Bagian Selatan pukul 07.34 WIB.