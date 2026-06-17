Gempa 6,7 Sukabumi: Dampak dan Penanganan di Sulawesi Tengah

Gempa mengguncang Sulawesi Tengah pada Juni 2026, menyebabkan kerusakan signifikan di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Kota Palu, dan Poso. BPBD melaporkan ratusan rumah rusak, termasuk 12 rumah berat, serta infrastruktur publik seperti jembatan dan sarana ibadah terdampak. Seorang warga meninggal dan 76 lainnya luka-luka. Penanganan darurat dilakukan dengan distribusi logistik dan tenda, sementara gempa susulan masih berlanjut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulawesi Tengah Andi Sembiring di Palu , Rabu (17/6/2026) menyampaikan bahwa Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak kerusakan paling signifikan akibat gempa.

Sebanyak 800 unit rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 720 rumah rusak ringan, 68 rumah rusak sedang, dan 12 rumah rusak berat. Selain rumah warga, kerusakan juga terjadi pada dua unit kantor, 15 sarana ibadah, satu unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta satu jembatan penghubung Desa Kamora B dan Desa Tongoa.

Dampak kerusakan juga tersebar di Kabupaten Parigi Moutong dengan 37 unit rumah terdampak, dan di Kota Palu meliputi satu unit rumah, satu bangunan usaha, Gedung Auditorium Universitas Tadulako, Gedung Serba Guna Universitas Tadulako, serta bagian bangunan pada Hotel Best Western dan Hotel Santika. Di Kabupaten Poso, tiga unit rumah di Desa Tumora rusak dan akses jalan di wilayah Napu ambles akibat guncangan gempa. Secara umum, kerusakan bangunan tercatat di empat kabupaten/kota: Sigi, Parigi Moutong, Palu, dan Poso.

BPBD juga mencatat satu orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 63 orang luka ringan. Korban meninggal berasal dari Desa Ampera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Di Kabupaten Sigi, korban luka ringan tersebar di Desa Bora (21 orang), Desa Uwenuni (22 orang), Desa Kamarora A (16 orang), Desa Kamarora B (3 orang), dan Desa Sibalaya Barat (1 orang).

Sementara korban luka berat ada satu di Desa Bora, dua di Desa Uwenuni, satu di Desa Bakubakulu, dan sembilan di Desa Kamarora B. Di Kota Palu, dua warga luka ringan. Di Kabupaten Poso, satu warga Desa Tumora luka ringan tertimpa atap rumah. Andi Sembiring menjelaskan bahwa BPBD Sulawesi Tengah bersama BPBD kabupaten/kota terdampak terus melakukan pendataan serta penanganan darurat. Fokus penanganan saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Logistik kebencanaan sudah mulai disalurkan dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait terus dilakukan. Untuk mempercepat penanganan, BPBD melakukan asesmen lapangan dan pendataan dampak bencana bersama TNI, Polri, dan instansi terkait. Pemerintah telah menyalurkan logistik kebencanaan dan tenda darurat ke wilayah terdampak. Kodam XXIII/Palaka Wira menyalurkan empat unit tenda dan 50 velbed ke RS Samaritan Palu, serta lima unit tenda, 150 velbed, dan satu unit dapur lapangan ke Posko Kecamatan Nokilalaki.

Sementara itu, Stasiun Geofisika BMKG Palu mencatat hingga Rabu (17/6/2026) pukul 08.30 Wita, telah terjadi 466 kali gempa susulan pascagempa utama M 6,7 yang berpusat di wilayah Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. Dari jumlah tersebut, 25 gempa susulan dirasakan masyarakat. Magnitudo terbesar gempa susulan mencapai M 5,2 dan terkecil M 1,3. Meski aktivitas gempa susulan masih berlangsung, frekuensinya mulai menunjukkan tren penurunan dibandingkan jam-jam awal setelah gempa utama.

BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, terutama bagi warga di sekitar bangunan yang rusak, namun tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Beberapa kejadian gempa bumi tercatat di Indonesia pada Mei 2026, termasuk di Muna, Sulawesi Tenggara, dan Gayo Lues, Aceh, dengan magnitudo bervariasi. Two hours ago





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