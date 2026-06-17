Gempa 6,7 di Sulawesi Tengah: Kerusakan Bertambah, Pemerintah Kerahkan Logistik dan Dapur Umum

Gempa tektonik magnitude 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah menimbulkan kerusakan ratusan rumah dan fasilitas publik. Pemerintah dan lembaga bencana mengirim bantuan logistik, tenda, dan dapur umum untuk membantu korban di kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Kota Palu.

Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional ( BNPB ) segera melakukan respons terhadap gempa tektonik magnitude 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni 2026. Koordinat pusat gempa berada di 1,13 Lintang Selatan dan 120,23 Bujur Timur, atau 42 kilometer tenggara Kota Palu.

Getaran terasa di Kabupaten Poso dan Parigi Moutong. Bencana ini menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan rumah warga, fasilitas publik, serta infrastruktur penting. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah melaporkan total 841 unit rumah rusak akibat gempa. Kabupaten Sigi menjadiarea terdampak paling parah dengan 800 unit rumah rusak, terdiri dari 720 unit ringan, 68 sedang, dan 12 berat.

Di Kabupaten Parigi Moutong tercatat 37 unit rumah terdampak. Sementara di Kota Palu, kerusakan mencakup satu rumah, satu bangunan usaha, Gedung Auditorium dan Gedung Serba Guna Universitas Tadulako, serta bagian dari Hotel Best Western dan Hotel Santika. Selain itu, dua kantor, 15 sarana ibadah, satu UMKM, dan satu jembatan penghubung Desa Kamora B dengan Desa Tongoa juga mengalami kerusakan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam penanganan darurat.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan dukacita untuk korban. BNPB dan Kementerian Sosial koordinasi untuk logistik, tenda, dapur umum, dan bantuan lain bersama TNI, Polri, serta pemda setempat. Upaya penyelamatan dan pemulihan dipercepat untuk mengamankan masyarakat yang terdampak dan merestorasi infrastruktur vital





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Gempa Sulawesi Tengah BNPB Kerusakan Rumah Bantuan Bencana Kabupaten Sigi

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