Gemilau Rp 250 Juta, Syifa Hadju Pamer Perhiasan Cartier di Sesi Prewedding London Bersama El Rumi

Syifa Hadju kembali menarik perhatian publik dengan potret prewedding terbarunya bersama El Rumi di London. Kali ini, Syifa tampil memesona mengenakan perhiasan dari brand mewah Cartier dengan total nilai mencapai Rp250 juta, memadukan kemewahan global dengan sentuhan budaya Indonesia melalui sesi pemotretan bergaya nasional sebelumnya.

Syifa Hadju kembali mencuri perhatian publik dengan deretan potret pemotretan prewedding terbarunya bersama El Rumi . Kali ini, pasangan yang dikabarkan akan segera melangkah ke jenjang pernikahan itu memilih lokasi yang tak biasa, yaitu sebuah museum di London, Inggris. Sesi pemotretan ini tidak hanya memamerkan kemesraan mereka, tetapi juga sorotan terhadap kemewahan yang terpancar dari pilihan busana dan aksesori yang dikenakan Syifa Hadju .

El Rumi, di sisi lain, tampil menawan mendampingi pujaan hatinya. Fokus utama dari pemotretan ini adalah perhiasan mewah dari brand ternama Cartier yang menghiasi Syifa Hadju. Disebutkan bahwa Syifa mengenakan gelang Juste Un Clou Bracelet senilai USD 8.700 atau setara dengan Rp149 juta. Tidak berhenti di situ, cincin berjenis Juste Un Clou turut melengkapi penampilannya dengan banderol harga USD 3.050 atau sekitar Rp52 juta. Aksesori telinga juga tak luput dari kesan glamor, dengan anting Juste Un Clou Hoop Earrings yang dibanderol senilai USD 3.500, atau setara dengan Rp59 juta. Jika ditotal, nilai perhiasan yang dikenakan Syifa Hadju dalam sesi pemotretan ini diperkirakan mencapai Rp250 juta. Nilai fantastis ini tentu saja menjadi sorotan tersendiri dan memperkuat kesan eksklusif dari keseluruhan konsep pemotretan. Selain perhiasan, Syifa juga menggunakan berbagai produk makeup dari brand premium dan lokal. Rangkaian kosmetik dari Giorgio Armani yang digunakan diperkirakan bernilai Rp1–3 juta per orang, menambah kesempurnaan penampilannya. Keseluruhan tampilan Syifa Hadju dalam sesi pemotretan prewedding di London ini sangat memukau, memadukan kemewahan perhiasan dengan sentuhan makeup yang elegan. Sebelumnya, Syifa Hadju dan El Rumi juga telah membagikan potret prewedding mereka dengan nuansa berbeda, yaitu bergaya nasional Indonesia. Dalam sesi tersebut, Syifa tampil anggun mengenakan kebaya kutubaru putih berpotongan klasik. Kebaya ini, yang terbuat dari material brokat premium, tidak hanya menonjolkan kemewahan tetapi juga sarat akan makna budaya Jawa. Potongan lengan panjang berpotongan lonceng dan kerah tegak memberikan sentuhan modern pada kebaya yang terinspirasi dari busana tradisional. Detail halus dan aksen tradisional yang disematkan pada kebaya tersebut menghadirkan nuansa sakral dan romantis, diperkuat oleh latar bangunan bernuansa klasik dan pencahayaan dramatis. Gaya nasional ini dipilih untuk menonjolkan kesantunan, kelembutan, serta keanggunan perempuan Jawa, menciptakan kesan berkelas dan berbudaya. Selain itu, terungkap pula bahwa Syifa Hadju sempat menggelar acara bridal lunch yang tak kalah menarik. Konsep dekorasi acara ini didesain manis dan elegan dengan dominasi warna-warna lembut seperti pink, cream, dan baby blue, menciptakan suasana yang hangat, intim, dan personal. Setiap sudut ruangan ditata secara harmonis dengan elemen dekoratif yang estetik, menegaskan kekuatan visual dalam membentuk pengalaman acara yang tak terlupakan bagi para tamu yang hadir. Acara ini juga memperlihatkan perhatian Syifa Hadju kepada sahabat terdekatnya, di mana ia membagikan hadiah-hadiah mewah dan personal, mulai dari produk perawatan kulit premium, perhiasan, hingga mesin kopi estetik yang sedang viral. Paket hadiah ini diperkirakan bernilai Rp15–25 juta per orang, menunjukkan betapa mendalamnya perhatian dan apresiasi yang diberikan Syifa Hadju kepada sahabatnya





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Syifa Hadju El Rumi Prewedding Perhiasan Cartier Fashion Selebriti

United States Latest News, United States Headlines

