Gema Nasional Desak Dekrit Presiden untuk Kembalikan Indonesia ke UUD 1945 Asli

Ketua Gema Nasional, Eko Saputra, mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Dekrit Presiden guna mengembalikan Indonesia ke UUD 1945 asli. Desakan ini didasari oleh kondisi bangsa yang dinilai semakin tidak terkendali di berbagai aspek. Eko menilai langkah konvensional sudah tidak cukup dan diperlukan tindakan luar biasa untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

Ketua Gema Nasional Eko Saputra . Kondisi bangsa saat ini dinilai semakin tidak terkendali, mencakup berbagai aspek krusial seperti hukum, ekonomi, dan stabilitas sosial-politik. Belakangan ini, isu pemakzulan kembali mencuat di tengah prediksi akan terjadinya krisis yang semakin memburuk, terutama karena pengaruh situasi global yang semakin kompleks.

Fenomena ini, menurut Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra, merupakan cerminan dari adanya penyimpangan yang serius dari cita-cita awal pendirian bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Eko menekankan bahwa perubahan signifikan dalam sistem bernegara ini juga merupakan dampak dari amandemen yang dilakukan pasca-reformasi. Amandemen tersebut, yang menghasilkan konstitusi baru (UUD 2002), telah mengubah secara mendasar arah sistem bernegara. Perubahan ini, menurut Eko, mengakibatkan ketimpangan kekuasaan yang semakin nyata, melemahkan kedaulatan rakyat, dan membuka lebar ruang bagi praktik-praktik oligarki yang merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, Gema Nasional mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah yang berani, yaitu dengan mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit ini bertujuan untuk mengembalikan Indonesia pada landasan konstitusional yang asli, yaitu UUD 1945. Eko menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya sekadar pilihan politik, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa dari berbagai krisis yang ada. Dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta pada Jumat malam, 10 April 2026, Eko berpendapat bahwa upaya-upaya konvensional yang selama ini dilakukan sudah tidak lagi efektif untuk memperbaiki kondisi bangsa yang semakin memburuk. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang bersifat luar biasa, namun tetap berlandaskan pada konstitusi dan keberanian, guna mengembalikan arah bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa. Eko juga menjelaskan secara rinci bahwa UUD 1945 yang asli memiliki prinsip kedaulatan rakyat yang lebih kuat, sistem pemerintahan yang lebih terarah dan efisien, serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gema Nasional, melalui Eko, menegaskan bahwa mereka tidak mengajak pada tindakan yang anarkis atau kekacauan. Sebaliknya, mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk memiliki kesadaran kolektif bahwa bangsa ini membutuhkan koreksi total dan mendasar. Jika tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan saat ini, maka bangsa ini akan terus terperangkap dalam krisis yang berkepanjangan dan semakin sulit untuk diatasi. Eko Saputra juga berkomitmen penuh untuk terus berada di garis depan dalam mengawal kepentingan rakyat, serta memastikan bahwa arah perjuangan bangsa tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang telah dicetuskan oleh para pahlawan. Ia juga menambahkan bahwa kondisi negara saat ini sangatlah memprihatinkan, dengan hukum yang kehilangan wibawanya, keadilan yang tumpul ke bawah dan tajam ke atas, serta kebijakan ekonomi yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Hal ini menjadi sinyal yang kuat bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang saat ini berjalan. Pungkas Eko, kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak semakin memperburuk keadaan dan membawa dampak negatif yang lebih luas bagi seluruh masyarakat





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

