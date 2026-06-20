Gelombang Panas Ekstrem Mengguncang Eropa Tengah: Suhu Mendekati 40°C di Jerman dan Prancis

Suhu di Berlin, Munich, dan Paris melampaui 35°C, diprediksi akan mendekati 40°C dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah Jerman dan Prancis mengeluarkan peringatan Level 1, membuka taman 24 jam, dan menyiapkan layanan darurat untuk mengatasi risiko dehidrasi, heat stroke, dan badai petir.

Gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa Tengah kini mencapai puncaknya, dengan temperatur yang terus naik mendekati rekor tertinggi dalam sejarah pencatatan. Di Jerman , terutama di ibu kota Berlin, suhu siang hari diperkirakan mencapai 38‑39°C, sementara wilayah barat daya dan selatan negara tersebut secara konsisten mencatat suhu di atas 35°C. Badan meteorologi setempat memberi peringatan Level 1 dan menegaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan suhu di sejumlah daerah dapat menyentuh atau mendekati 40°C. Kombinasi suhu tinggi dan kelembapan yang meluas meningkatkan risiko terjadinya badai petir intens, serta menambah beban pada infrastruktur energi dan layanan kesehatan.

Tidak kalah parah, Prancis juga berada di jalur bahaya. Pemerintah Paris mengumumkan langkah darurat untuk menghadapi suhu ekstrem yang diproyeksikan bertahan hingga akhir pekan depan. Untuk memberi ruang bernapas bagi warga, taman‑taman kota dibuka 24 jam, memungkinkan penduduk mencari udara lebih sejuk. Di sela-sela terik, seorang wanita terlihat meneduhkan diri dengan payung, sementara anak‑anak bermain di air mancur yang dipasang di beberapa lokasi publik.

Di Munich, Jerman selatan, orang‑orang berbondong‑bondong mengisi air mancur untuk minum dan menyegarkan diri, bahkan beberapa pemilik hewan peliharaan memberikan air kepada anjing mereka. Fenomena serupa juga tampak di Ile Saint‑Louis, Paris, di mana pengunjung berjemur di depan Katedral Notre‑Dam sambil mencari keteduhan. Pemerintah dan lembaga terkait di kedua negara menyiapkan berbagai antisipasi, mulai dari distribusi air minum kemasan, peningkatan kapasitas pendingin darurat, hingga kampanye edukasi tentang bahaya dehidrasi dan heat stroke.

Pada tingkat regional, otoritas menyiapkan jalur evakuasi bagi warga lansia dan mereka yang memiliki kondisi medis sensitif. Ahli iklim menilai bahwa gelombang panas kali ini merupakan manifestasi nyata dari perubahan iklim yang mempercepat pemanasan global, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh dunia. Dampak yang dirasakan tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan, melainkan juga menurunkan produktivitas kerja, meningkatkan risiko kebakaran hutan, serta menekan jaringan listrik akibat lonjakan penggunaan AC.

Dengan suhu yang terus mendekati 40°C, para pembuat kebijakan di Eropa dipaksa untuk mempercepat transisi energi bersih dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peristiwa cuaca ekstrem di masa depan





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