Gelombang Hallyu semakin sulit dibendung. Fakta terbaru menunjukkan musisi dan konten terkait K-Pop memborong 11 penghargaan dalam ajang American Music Awards 2026 yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat, Senin (25/5/2026) waktu setempat.

Tak hanya mendominasi kategori khusus K-Pop, para artis Korea Selatan juga berjaya di sejumlah kategori utama, termasuk Artist of the Year, Song of the Year, New Artist of the Year, hingga Best Music Video. Pencapaian tersebut dinilai menjadi bukti K-Pop kini tidak lagi dipandang sebagai genre musik. Salah satu sorotan terbesar datang dari BTS yang sukses meraih penghargaan tertinggi malam itu, yakni Artist of the Year.

BTS juga memenangkan Song of the Summer lewat lagu 'SWIM' serta Best Male K-Pop Artist. Kemenangan tersebut terasa semakin spesial karena BTS harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Taylor Swift, Bruno Mars, Lady Gaga, dan Bad Bunny dalam kategori Artist of the Year. Ini juga menjadi gelar Artist of the Year kedua bagi BTS setelah pertama kali mencetak sejarah dengan memenangkan kategori yang sama pada 2021.

Prestasi tersebut diraih kurang dari tiga bulan setelah BTS merilis album studio kelima mereka, 'Arirang', yang menjadi album comeback penuh pertama setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer pada 2025. Pengamat budaya Korea Kim Sung-soo menilai, kemenangan BTS menunjukkan grup K-Pop kini mampu bersaing langsung dengan artis pop terbesar dunia.

'Kemenangan BTS dalam Artist of the Year menunjukkan bahwa artis K-Pop tidak lagi hanya bersaing di kategori K-Pop. Yang menonjol tahun ini adalah bagaimana artis dan konten terkait K-Pop tampil kuat di berbagai kategori umum,' ujar Kim mengutip laman The Korea Herald, Selasa (26/5/2026). Menurut Kim, keberhasilan BTS di ajang musik besar Amerika Serikat kembali memunculkan pembahasan mengenai peluang grup tersebut di ajang Grammy Awards tahun depan.

Meski sistem penilaian Grammy dan AMA berbeda, pengakuan berulang di penghargaan musik Amerika dinilai dapat meningkatkan momentum BTS menjelang musim penghargaan berikutnya.

'Dengan pengaruh, kekuatan fandom, dan performa komersial BTS tahun ini, diskusi mengenai peluang Grammy kemungkinan akan terus berlanjut,' katanya. Selain BTS, grup global Katseye menjadi salah satu pemenang terbesar malam itu. Mereka membawa pulang penghargaan New Artist of the Year, Breakthrough Pop Artist, dan Best Music Video berkat lagu 'Gnarly'. Katseye juga tampil langsung membawakan lagu 'Pinky Up' di panggung AMA 2026.

Sementara itu, fenomena animasi Netflix KPop Demon Hunters turut mencuri perhatian. Lagu 'Golden' yang dibawakan grup fiktif Huntrix memenangkan Song of the Year, Best Vocal Performance, dan Best Pop Song. Film tersebut juga berhasil memenangkan kategori Best Soundtrack. Di kategori K-Pop perempuan, TWICE meraih penghargaan Best Female K-Pop Artist di tengah rangkaian tur dunia mereka yang masih berlangsung.

Menurut Kim, dominasi K-Pop tahun ini menjadi semakin penting karena pemenang AMA ditentukan berdasarkan metrik keterlibatan penggemar, mulai dari streaming, penjualan musik, pendapatan tur, hingga voting penggemar. Artinya, kemenangan para artis Korea di AMA 2026 secara langsung mencerminkan besarnya konsumsi musik K-Pop dan kekuatan fandom mereka di tingkat global





