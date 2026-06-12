Gelombang Demonstrasi Nasional Melawan Kebijakan Pemerintah Era Prabowo Subianto

Artikel ini mengkaji gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Makassar, dan Semarang, yang dipicu oleh kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Aksi protes ini berfokus pada kenaikan harga BBM nonsubsidi, pelemahan rupiah, kenaikan PPN, pemborosan APBN, program MBG, dan militerisme. Artikel juga menyertakan analisis akademis dari Gabriel Lele tentang tiga tahapan yang menyebabkan unjuk rasa, serta kronologi demonstrasi seitia Desember 2024 hingga Juni 2026, termasuk kerusuhan Agustus-Desember 2025 yang berakibat fatal.

Demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir. Aksi protes tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Gelombang demonstrasi ini bukan kejadian baru, melainkan berlanjut secara berkala sejak era pemerintahan Prabowo Subianto. Pada siang hari Jumat, 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi lainnya berencana melakukan unjuk rasa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Hari sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung menggelar aksi di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Di hari yang sama, Gerakan Aktivis Mahasiswa turun ke jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Rabu malam, 10 Juni 2026, Demonstrasi juga terjadi di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, di mana massa membakar ban setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Di Semarang, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Jumat, 5 Juni 2026, dan memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah yang Melemah.

Ancaman demonstrasi bertajuk "Reformasi Jilid 2" disampaikan jika tuntutan tidak dipenuhi. Selain pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi, tuntutan utama dari aksi di berbagai daerah hampir seragam: menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, mengakhiri militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan menerima kritik publik. Historisnya, demonstrasi berskala nasional yang mengkritisi pemerintahan Prabowo Subianto telah terjadi berulang.

Pada akhir Desember 2024, masyarakat menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Februari 2025 menyaksikan aksi "Indonesia Gelap" yang menuntut pembatalan pemangkasan anggaran Pendidikan, penghapusan multifungsi TNI/Polri, evaluasi total program MBG, dan perombakan Kabinet Merah Putih. Demonstrasi kembali pecah antara Agustus hingga Desember 2025, dipicu oleh fantastisnya tunjangan perumahan anggota DPR dan kesulitan ekonomi. Aksi tersebut伯 resulting dalam kerusuhan danteringkat meninggal setidaknya 10 orang.

Para ahli menilai bahwa fenomena unjuk rasa tersebut tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui tiga tahapan. Pertama, ketidakpuasan muncul dari proses perumusan kebijakan yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Contohnya, keputusan kenaikan harga BBM nonsubsidi diumumkan tiba-tiba meski sebelumnya dikatakan stok aman. Tahap kedua berkaitan dengan substansi kebijakan yang dihasilkan dari proses buruk tersebut, yang cenderung tidak inklusif dan merugikan masyarakat.

Profesor Gabriel Lele dari Fisipol UGM menjelaskan bahwa jika proses pengambilan kebijakan sudah buruk, maka regulasi yang dihasilkan pun akan buruk dan memicu ketidakpuasan berskala besar yang berujung pada aksi massa. Demonstrasi-demonstrasi ini mencerminkan permintaan perubahan sistemik dan akuntabilitas pemerintahan di tengah kondisi ekonomi yang increasingly sulit bagi rakyat





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Demonstrasi Prabowo Subianto Kenaikan BBM Rupiah PPN MBG APBN Mahasiswa Indonesia Gelap

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