Gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah telah berlangsung sejak Jumat (13/6/2026) dan melibatkan massa dari elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, inflasi yang menekan daya beli, serta mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah telah berlangsung sejak Jumat (13/6/2026) dan melibatkan massa dari elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, inflasi yang menekan daya beli, serta mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Tuntutan utama pengunjuk rasa juga mencakup kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap tidak efisien dan penolakan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, mereka menuntut pemerintah untuk mengusut berbagai kasus korupsi serta dugaan penyalahgunaan wewenang di berbagai lembaga dan sektor pertambangan. Gelombang demonstrasi belakangan ini merupakan ekspresi kehendak rakyat atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah. Aspirasi tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi pemerintah.

Jika diabaikan, bukan tidak mungkin gerakan tersebut akan berkembang lebih jauh. Evaluasi kebijakan dinilai tidak bisa diharapkan datang dari DPR karena gemuknya koalisi pendukung pemerintah saat ini. Demonstrasi mahasiswa juga terjadi di sejumlah kota besar di Tanah Air, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Lampung, Medan, dan Balikpapan. Di Semarang, Jawa Tengah, ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah sejak pekan lalu.

Pada Senin (15/6/2026), mereka kembali berdemonstrasi dan mendesak Reformasi Jilid 2. Gelombang unjuk rasa juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada Senin (15/6/2026), mahasiswa Universitas Sumatera Utara menggelar aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut. Mereka menyuarakan sembilan tuntutan meminta pemerintah mengatasi krisis ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat.

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026). Mereka menuntut pemerintah pusat menurunkan harga BBM dan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan menangani dampak kenaikan harga BBM di daerah. Demonstrasi juga dilakukan mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan Reformasi Jilid 2.

Di Lampung, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa di pelataran Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026). Massa berorasi untuk menyampaikan enam tuntutan hingga menggelar aksi tabur bunga di atas foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Sementara unjuk rasa ribuan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat, Senin (15/6/2026), berakhir ricuh. Kericuhan diduga diprovokasi oleh tindakan sekelompok orang yang melempar botol air mineral dan petasan ke arah polisi.

Kritik lantang disuarakan PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai politik di parlemen yang berada di luar koalisi pemerintah. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri setelah meresmikan renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026), mengingatkan pentingnya keberanian menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi. Dalam pidato tanpa teks, ia menyinggung persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari melonjaknya harga kebutuhan pokok hingga dinamika demokrasi.

Terkait gelombang demonstrasi mahasiswa, Megawati mempertanyakan pengawalan ketat aparat keamanan dan mengajak masyarakat meneladankan keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Megawati menepis anggapan bahwa kritik yang disampaikannya ditujukan untuk memusuhi Presiden Prabowo. Selama ini ia justru bersahabat baik dengan Presiden. Di tengah gelombang protes mahasiswa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, efisiensi anggaran, dan program Makan Bergizi Gratis, pemerintah menepis anggapan tidak mendengar aspirasi publik.

Pemerintah mengklaim tengah menjalankan reformasi jilid dua untuk merombak struktur sistem yang selama ini dianggap timpang. Melalui keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan, 'Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo.

' Qodari menilai, sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian untuk menyentuh persoalan yang sebelumnya dianggap sulit disentuh, termasuk penegakan hukum dalam tata niaga minyak





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gelombang Demonstrasi Mahasiswa Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Inflasi Penghentian Program Makan Bergizi Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Istana Paparkan Solusi Pemerintah Kembalikan Kepercayaan Publik di Tengah Gelombang Demonstrasi MahasiswaPemerintah paparkan solusi kembalikan kepercayaan publik dan jaga stabilitas ekonomi di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa di Indonesia.

Read more »

Mahasiswa Semarang Gelar Aksi Demonstrasi Tuntut Reformasi Ekonomi dan PolitikRibuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 15 Juni 2026. Mereka menyuarakan lima tuntutan yang disebut Panca Tuntutan Rakyat, meliputi penurunan harga BBM, stabilisasi rupiah, evaluasi program MBG dan KDMP, pengembalian tanah rakyat, dan pemberantasan KKN. Aksi long march dari Tugu Muda menuju DPRD Jateng diwarnai orasi dan pembakaran ban bekas.

Read more »

Dibarengi Turunnya Hujan, Aksi Mahasiswa di DPR Akhiri Demonstrasi Usai Sampaikan Sejumlah TuntutanUsai hampir lima jam berunjuk rasa di DPR, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan terkait ekonomi dan pendidikan

Read more »

Polri Diminta Bersikap Humanis Kawal Demonstrasi Mahasiswa di Tengah Tekanan EkonomiPolri diminta bersikap humanis kawal demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Sikap humanis penting jaga ketertiban dan hak rakyat di tengah tekanan ekonomi.

Read more »