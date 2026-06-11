Gelaran putaran final Piala Dunia 2026 dimulai dengan pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan

Pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan merupakan ulangan partai pembuka Piala Dunia 2010. Rafael Marquez akan kembali hadir di pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan dini hari nanti, bukan sebagai pemain, tetapi sebagai asisten pelatih Javier Aguirre. Jelang partai pembuka Piala Dunia 2026, Javier Aguirre menegaskan El Tri bersemangat untuk meraih hasil terbaik di hadapan pendukung sendiri.

Gelaran putaran final Piala Dunia 2026 segera dimulai dengan pertandingan perdana antara tuan rumah Meksiko vs Afrika Selatan. Pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan dijadwalkan di Estadio Azteca , Jumat (12/6/2026) pukul 02.00 dini hari WIB.

Rafael Marquez akan kembali hadir di pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan dini hari nanti, bukan sebagai pemain, tetapi sebagai asisten pelatih Javier Aguirre. Jelang partai pembuka Piala Dunia 2026, Javier Aguirre menegaskan El Tri bersemangat untuk meraih hasil terbaik di hadapan pendukung sendiri. Laga Meksiko vs Afrika Selatan disiarkan melalui televisi nasional, TVRI, namun pemirsa yang berhalangan mengakses televisi bisa menonton di platform OTT yang bekerja sama dengan TVRI.

Berikut link live streaming siaran langsung Meksiko vs Afrika Selatan di platform MAXStream. Pemirsa juga dapat menyaksikan laga ini di platform Folaplay





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Piala Dunia 2026 Meksiko Vs Afrika Selatan Estadio Azteca Rafael Marquez Javier Aguirre El Tri TVRI OTT Maxstream Folatplay

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