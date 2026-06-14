Gelaran Jakarta International Marathon 2026 Meningkatkan Ekonomi Lokal

Gelaran Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 berhasil meningkatkan ekonomi lokal, terutama bagi sektor ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

Gelaran Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 bukan hanya mencatatkan rekor partisipasi pelari, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai katalis ekonomi lokal , khususnya bagi sektor ekonomi kreatif dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mengatakan bahwa JAKIM 2026 yang berlangsung dua hari, pada Sabtu-Minggu 13-14 Juni 2026, terbilang sukses dengan jumlah peserta mencapai 45 ribu orang.

'JAKIM 2026 meningkatkan okupansi hotel, ramainya UMKM lokal, hingga promosi wajah Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga kelas dunia di mata internasional,' kata Wahyu. Kegiatan berskala internasional ini memberikan peluang riil bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan transaksi, dan memperkuat jejaring dalam ekosistem industri kreatif yang terintegrasi. Dari perspektif ekonomi partisipatif, pelibatan UMKM dalam event publik berskala besar dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan.

Ajang ini juga menjadi magnet pelari ribuan mancanegara, yang turut hadir sekaligus memberikan efek domino positif bagi perekonomian lokal, khususnya sektor perhotelan di kawasan Sudirman-Thamrin





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