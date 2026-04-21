Gejolak Sepak Bola Dunia dan Indonesia: Dari Kritik Keras Vidic hingga Sanksi Disiplin EPA U-20

Laporan mendalam mengenai ketegangan di Liga Inggris pasca insiden Leny Yoro, kekalahan krusial Arsenal dari Manchester City, serta sorotan terhadap skandal disiplin pemain muda di kompetisi EPA U-20 Indonesia.

Dunia sepak bola global dan domestik pada Senin, 20 April 2026, menyajikan rentetan peristiwa yang mengguncang emosi para penggemar. Di kancah internasional, tensi tinggi menyelimuti Liga Inggris pasca insiden berdarah yang menimpa bek muda berbakat, Leny Yoro, saat memperkuat Manchester United menghadapi Leeds United dalam laga bertajuk Roses Derby. Legenda hidup Setan Merah, Nemanja Vidic, meluapkan kemarahannya terhadap standar wasit yang dianggap sangat lemah.

Insiden bermula ketika Dominic Calvert-Lewin melakukan kontak fisik keras berupa sikutan ke arah wajah Yoro hingga berdarah, namun pengadil lapangan justru membiarkan laga terus berjalan yang berujung pada gol untuk Leeds. Vidic secara terbuka mengkritik keras fenomena sepak bola modern yang dianggapnya telah kehilangan ketegasan dan keadilan, menekankan bahwa tindakan kasar tersebut seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam olahraga profesional. Sementara itu, di Premier League, Arsenal harus menelan pil pahit setelah menelan kekalahan krusial dari Manchester City di Stadion Etihad. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi ambisi The Gunners dalam perburuan gelar juara musim 2025/2026, mengingat persaingan di papan atas semakin menyempit dengan sisa lima laga tersisa. Di sisi lain, Liverpool juga mengalami periode yang sangat berat setelah dipastikan gagal meraih trofi musim ini menyusul kekalahan dari PSG, yang sekaligus mengakhiri rekor catatan gelar bagi gelandang Dominik Szoboszlai. Kondisi kompetisi di Inggris benar-benar membara, menuntut konsistensi tinggi bagi setiap tim yang masih ingin berada di jalur perebutan mahkota juara hingga akhir musim. Di tanah air, perhatian publik terpecah antara persaingan papan atas Super League dan isu disiplin pemain muda. Manajemen Dewa United mengambil sikap tegas terkait aksi tendangan kungfu yang viral di media sosial pada kompetisi EPA U-20. Presiden klub, Ardian Satya Negara, menyatakan tidak akan memberikan toleransi sekecil apa pun terhadap tindakan kekerasan yang mencoreng citra pembinaan sepak bola nasional. Pemain Bhayangkara FC, Fadly Alberto Hengga, yang terlibat dalam insiden tersebut, kini menjadi sorotan utama. Selain masalah disiplin, dinamika Super League juga kian sengit dengan Persib Bandung yang harus berjuang keras mempertahankan posisi puncak klasemen dari ancaman Borneo FC. Semen Padang pun berada dalam situasi kritis setelah mencatatkan tiga kekalahan beruntun yang membawa mereka semakin terjerumus ke zona degradasi, menambah kompleksitas persaingan liga domestik yang semakin panas menjelang pekan-pekan penentuan akhir musim





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aksi Kekerasan di EPA U20 Seret Fadly Alberto, Eks Timnas U17 IndonesiaFadly Alberto terancam sanksi berat usai dituduh lakukan tendangan kungfu ke pemain Dewa United U20.

Nova Arianto Siapkan Sanksi untuk Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Terlibat Keributan EPAPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Profil Fadly Alberto, Bintang Muda Timnas Indonesia yang Lakukan Tendangan Kungfu di EPA U-20Profil Fadly Alberto Hengga, pemain muda Timnas Indonesia yang menjadi sorotan usai diduga melakukan tendangan kungfu di laga EPA U-20 dan dicoret dari skuad.

Kata Evan Dimas soal Tendangan Kungfu di EPA, Sepak Bola Butuh Jiwa KesatriaInsiden tendangan kungfu, mantan pemain timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono melihat sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar emosi di lapangan.

Ekonomi Indonesia Masih Bisa Tumbuh di atas 5 Persen di Tengah Gejolak GlobalPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Erick Thohir Kutuk Keras Aksi Brutal di EPA U20 yang Seret Eks Timnas U17 IndonesiaPSSI telah meminta Komisi Disiplin untuk bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada pemain yang terlibat dalam aksi kekerasan di EPA U20.

