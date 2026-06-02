Gejala Infeksi Jantung pada Anak: Penanganan Dini Penting untuk Mencegah Komplikasi

Dokter anak dr. Sarah Rafika Nursyirwan mengingatkan tanda-tanda awal infeksi jantung pada anak yang mudah disalahartikan, pentingnya deteksi dini, serta langkah pencegahan melalui pengobatan tuntas dan imunisasi.

Dokter spesialis anak, dr. Sarah Rafika Nursyirwan, Sp. A, Subsp. Kardio (K), menyampaikan informasi penting mengenai gejala‑gejala yang dapat menandakan infeksi jantung pada anak. Dalam sebuah webinar yang digelar bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan disaksikan secara daring oleh para profesional medis serta orang tua di Jakarta, dr. Sarah menekankan bahwa tanda‑tanda awal infeksi jantung pada anak sering kali samar dan mudah disalahartikan sebagai flu biasa.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap keluhan yang berlanjut, seperti sesak napas yang semakin berat atau tampilan kebiruan pada bibir dan kuku, yang mengindikasikan gangguan perfusi darah ke ekstremitas.

"Jika gejala‑gejala tersebut sudah muncul, segeralah menghubungi dokter," ujarnya, menambahkan bahwa deteksi dini adalah kunci untuk menghindari komplikasi yang lebih serius. Selain gejala pernapasan, dr. Sarah menyebutkan beberapa tanda lain yang tidak boleh diabaikan, antara lain demam yang tidak kunjung reda, rasa lemas, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, serta penurunan kondisi umum anak.

Pada kasus yang lebih akut, nyeri dada yang intens, palpitasi, atau bahkan kehilangan kesadaran harus segera dievaluasi dengan prosedur diagnostik seperti elektrokardiogram (EKG), ekokardiografi, atau rontgen toraks.

"Bayi memang seringkali tidak menunjukkan gejala yang khas, namun pemeriksaan penunjang dapat membantu mengidentifikasi apakah terdapat infeksi jantung atau tidak," jelasnya. Penanganan cepat terhadap infeksi jantung pada anak sangat penting karena dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah kerusakan permanen pada organ vital. Mengenai penyebabnya, dr. Sarah menjelaskan bahwa infeksi jantung pada anak biasanya dipicu oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan jantung.

Namun, dalam beberapa kasus, respons autoimun tubuh juga dapat menjadi faktor, di mana antibodi yang terbentuk setelah infeksi lain (misalnya infeksi kulit atau radang tenggorokan kelompok A) secara keliru menyerang jaringan jantung. Kondisi ini dapat berkembang menjadi demam rematik akut dan selanjutnya menimbulkan kerusakan pada katup jantung.

"Pencegahan utama adalah pengobatan yang tuntas serta deteksi dini," kata dr. Sarah. Ia menekankan pentingnya pemberian antibiotik benzathine penicillin G (BPG) secara rutin setiap tiga sampai empat minggu, bahkan hingga seumur hidup pada penderita penyakit jantung rematik. Selain itu, imunisasi lengkap menjadi langkah preventif yang sangat efektif untuk melindungi anak dari infeksi yang dapat berujung pada komplikasi jantung.

"Kita harus melindungi jantung anak sejak dini, karena pertumbuhan jantung terus berlanjut hingga dewasa," tutupnya, mengingatkan bahwa sebagian besar komplikasi infeksi jantung dapat dihindari dengan pengenalan gejala yang cepat dan penanganan yang tepat





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infeksi Jantung Anak Gejala Infeksi Jantung Deteksi Dini Pencegahan Demam Rematik Kardiologi Pediatrik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakar Siber Jelaskan Cara Judi Online Menjebak Anak-anak Lewat Game dan AlgoritmaPakar siber mengungkap bagaimana judi online dapat menyusup ke dunia anak-anak lewat game, media sosial, dan algoritma digital yang sulit disadari.

Read more »

Infeksi jantung pada anak berisiko memicu komplikasiDokter spesialis anak anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Sarah Rafika Nursyirwan, Sp.A, Subsp. Kardio (K), ...

Read more »

Waspadai empat jenis penyakit infeksi jantung pada anakDokter spesialis anak dr. Sarah Rafika Nursyirwan, Sp.A, Subsp. Kardio (K) menyampaikan bahwa ada empat jenis penyakit infeksi jantung pada anak yang perlu ...

Read more »

Keluhan Penyakit Jantung yang Sering Dianggap BiasaBanyak pasien datang dalam kondisi terlambat karena gejala awal penyakit jantung sering disalahartikan sebagai keluhan biasa

Read more »