Gejala Hantavirus: Tantangan Deteksi Awal dan Varian yang Lebih Ringan

Masdalina Pane, Epidemiolog BRIN, menjelaskan bahwa gejala hantavirus awalnya tidak khas dan bisa mirip dengan gejala sejumlah penyakit infeksi. Gejala khas hantavirus muncul ketika terjadi perburukan cepat dalam hitungan jam, mirip demam berdarah. Masdalina menekankan pentingnya mendeteksi gejala awal hantavirus, terutama varian yang ditemukan di Indonesia yang lebih ringan dari strain Andes dari Amerika Selatan.

Epidemiolog sekaligus Profesor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Masdalina Pane mengatakan, hantavirus gejala awalnya tidak khas. Pada orang dewasa, Masdalina menyebut, tanda demamnya tidak terlalu khas.

Beda dengan gejala demam pada anak-anak yang suhunya mencapai 38,5° Celcius.

"Sedangkan gejala lainnya adalah nyeri otot dan sendi, kadang juga disertai mual dan muntah mirip gejala sejumlah penyakit infeksi", kata Masdalina saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu 20 Mei 2026. Gejala khas hantavirus muncul ketika terjadi perburukan cepat dalam hitungan jam, yang mirip simptom demam berdarah, ada infiltrasi plasma ke jaringan luar dan gagal ginjal akut.

"Di situlah insting klinis dokter berjalan, karena perburukannya cepat, sementara gagal ginjal kan bukan penyakit dadakan", kata Masdalina. Karena itulah, Masdalina menilai tantangan awal bagi tenaga medis adalah mendeteksi gejala awal hantavirus. Khususnya untuk varian atau strain yang ditemukan di Indonesia, yang menular dari hewan ke manusia. Varian ini gejalanya lebih ringan dari strain Andes dari Amerika Selatan, yang mematikan dan sudah menular antarmanusia.

Di Argentina, penyebaran hantavirus varian HPS atau HCPS yang menyerang jantung dan sistem pernapasan tercatat 70 kasus per tahun. Sedangkan di Cina dan Korea Selatan, hantavirus mencapai ribuan kasus per tahun. Kementerian Kesehatan mencatat sepanjang 2024-2026 ada 23 kasus hantavirus di Indonesia. Dari angka itu, 20 orang sembuh dan 3 pasien meninggal dunia.

Sampai pertengahan Mei 2026, Dinas Kesehatan DKI mencatat ada enam suspek hantavirus yang masih dipantau hingga saat ini. Di Indonesia, virus ini ditularkan melalui tikus ke manusia





