Geger! Kasus Kekerasan Seksual di SMP Indramayu, Pelaku Pembina OSIS, Korban Diduga Lebih dari 20!

Kasus dugaan kekerasan seksual di SMP di Indramayu menggemparkan publik. Pelaku yang merupakan pembina OSIS diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap puluhan siswa. Pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan dan memberikan dukungan kepada para korban.

Dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu , telah menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat. Pelaku, yang memiliki posisi penting di sekolah sebagai pembina OSIS sekaligus pelatih ekstrakurikuler bela diri, memiliki akses yang luas terhadap para siswa.

Muncul kekhawatiran bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak, namun banyak yang belum berani untuk melapor. Berbagai faktor seperti tekanan psikologis, rasa takut, dan dugaan adanya intimidasi menjadi penghalang utama bagi para korban untuk mengungkapkan pengalaman pahit yang mereka alami. Edi Fauzi, secara langsung telah mengunjungi keluarga korban untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan memberikan dukungan moral. Ia menegaskan bahwa para korban harus mendapatkan perlindungan penuh agar mereka merasa aman dan berani untuk bersuara.

'Kami hari ini telah mengunjungi keluarga korban bersama dengan warga terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh seorang oknum guru. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menggali informasi secara mendalam dan memberikan dukungan kepada para korban dan keluarga mereka. Kami ingin memastikan bahwa para korban tahu bahwa mereka tidak sendirian,' ujarnya. Edi juga mengungkapkan bahwa jumlah korban kemungkinan besar jauh lebih banyak dari perkiraan awal.

Ia menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para korban agar mereka dapat mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya secara terbuka. Selain itu, ia menyebutkan adanya indikasi upaya intimidasi terhadap para korban agar mereka tidak bersedia memberikan kesaksian.

'Kami menemukan indikasi adanya upaya intimidasi terhadap korban agar tidak menjadi saksi. Hal ini sangat memprihatinkan. Kami akan terus berkoordinasi dengan Polres Indramayu, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Pelaku harus segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,' tegasnya.

Edi juga menyayangkan lambatnya respons dari pihak sekolah ketika laporan awal pertama kali muncul. Menurutnya, keterlambatan ini berpotensi menyebabkan kasus semakin meluas dan menambah jumlah korban yang terkena dampak. Kuasa hukum korban, Muhammad Ainun Najib Surahman, menjelaskan bahwa hingga saat ini, hampir 20 korban telah memberikan pengakuan. Namun, baru sebagian kecil dari mereka yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

'Dari sekitar 20 korban yang telah melapor, baru 7 yang telah diperiksa oleh Unit PPA Polres Indramayu. Pengakuan dari para korban menunjukkan bahwa peristiwa ini telah berlangsung cukup lama, bahkan sejak tahun 2025 ketika para korban masih duduk di kelas 2. Mayoritas korban adalah anggota atau pengurus OSIS,' jelasnya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu seruan untuk tindakan tegas terhadap pelaku serta perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di lingkungan sekolah.

Pihak berwenang diharapkan dapat segera menyelesaikan penyelidikan dan membawa pelaku ke pengadilan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan memberikan dukungan psikologis kepada para korban agar mereka dapat pulih dari trauma yang mereka alami. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak di lingkungan sekolah dan masyarakat





