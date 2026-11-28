Geely menampilkan lima model kendaraan di GAIKINDO Jakarta Auto Week 2026. SUV 7-seater Okavango dan Coolray menjadi fokus dengan penawaran harga spesial untuk pasar Indonesia.

PT Geely Automobile Indonesia resmi memperluas portofolio kendaraan di Indonesia dengan memamerkan lima model berbeda di GAIKINDO Jakarta Auto Week 2026. Acara pameran otomotif bergengsi tersebut berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Banten, dengan kehadiran mobil-mobil baru yang menargetkan berbagai segmen kebutuhan mobilitas masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah SUV 7-seater Geely Okavango yang ditampilkan dengan pilihan warna putih dan informasi harga spesial sebesar Rp 409 juta OTR Jakarta selama periode pameran.

Strategi Diversifikasi Model Geely

Geely Indonesia hadir dengan tema "Geely All-Lineup - Exploring More Choices for Every Mobility Need" untuk menegaskan komitmennya dalam menyediakan alternatif kendaraan yang beragam. Langkah ini bertujuan menjawab kebutuhan konsumen yang semakin kompleks, di mana setiap pembeli memiliki preferensi berkendara, anggaran, dan karakteristik penggunaan kendaraan yang berbeda-beda. Dengan menghadirkan lima model dari berbagai segmen, pabrikan asal China ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam strategi ekspansinya di pasar Indonesia.

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Penawaran teknologi yang beragam menjadi nilai tambah utama dari strategi ini. Geely tidak hanya berfokus pada kendaraan listrik, tetapi juga menyertakan teknologi konvensional dan hibrida untuk memastikan tidak ada segmen konsumen yang terabaikan. Hal ini memungkinkan calon pembeli untuk memilih kendaraan yang paling sesuai dengan pola penggunaan mereka, apakah itu untuk mobilitas harian di kota besar atau perjalanan jauh bersama keluarga.

Inovasi Kendaraan Listrik dan Hibrida

Di segmen kendaraan listrik, Geely EX2 hadir sebagai solusi mobilitas kompak dengan desain modern yang dirancang khusus untuk aktivitas perkotaan. Tersedia dalam dua varian, varian Pro dibanderol Rp 239,9 juta dan varian Max seharga Rp 269,9 juta di pasar Jakarta. Sementara itu, Geely EX5 menawarkan pendekatan SUV listrik premium yang menyasar kebutuhan keluarga dengan harga varian Pro Rp 399 juta dan varian Max Rp 505 juta OTR Jakarta.

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Bagi konsumen yang menginginkan fleksibilitas tanpa bergantung sepenuhnya pada infrastruktur pengisian daya, Geely menghadirkan Starray EM-i dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Model ini menggabungkan motor listrik dan mesin pembakaran internal untuk efisiensi energi dan jangkauan yang lebih baik. SUV hibrida ini dipasarkan dengan harga Rp 445 juta OTR Jakarta, menjadi pilihan menarik bagi mereka yang beralih ke teknologi elektrifikasi secara bertahap.

Pilihan Konvensional dan Pengumuman Harga

Kesulitan beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik dijawab oleh kehadiran Geely Coolray yang mengusung mesin 1.5L Turbo dengan performa dinamis. SUV ini menyasar penggemar mobil sporty dengan varian Standard seharga Rp 299 juta dan varian Flagship Rp 349 juta OTR Jakarta. Selain itu, Geely Okavango hadir sebagai jawaban bagi kebutuhan transportasi keluarga besar dengan kapasitas tujuh penumpang. SUV ini menawarkan kabin luas dengan konfigurasi tempat duduk yang fleksibel, disesuaikan untuk kenyamanan penumpang maupun muatan barang.

Geely Okavango yang ditampilkan dengan warna perak menawarkan garansi kendaraan, mesin, dan transmisi selama 6 tahun atau 150.000 km. Harga normal Okavango adalah Rp 439,9 juta, namun Geely memberikan diskon khusus menjadi Rp 409,9 juta OTR Jakarta selama periode pengenalan di GAW 2026. Keberagaman kelima model ini menegaskan bahwa Geely siap menyediakan solusi mobilitas yang inklusif bagi semua kalangan konsumen di Indonesia.