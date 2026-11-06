Geely Galaxy Starshine 6 EF Luncurkan Sedang Bahan Bakar Metanol dan Bensin

Geely Galaxy Starshine 6 EF hadir dengan mesin fleksibel bahan bakar metanol dan bensin. Harga mulai Rp 180 jutaan dengan teknologi efisiensi termal tinggi.

Geely resmi memperkenalkan sedan baru mereka yang disebut Galaxy Starshine 6 EF di pasar China dengan spesifikasi unik yang mengutamakan fleksibilitas bahan bakar. Model ini dipasarkan dengan harga mulai 76.800 yuan atau setara Rp 180 jutaan setelah mendapatkan potongan harga terbatas. Peluncuran ini terjadi pada Jumat, tanggal 6 November 2026 seperti yang dilaporkan oleh sumber CarNewsChina.

Sedan ini menawarkan solusi mobilitas dengan mesin pembakaran internal yang dapat mengonsumsi dua jenis bahan bakar sekaligus, yaitu bensin konvensional dan metanol. Inovasi ini muncul sebagai respons terhadap tren kendaraan elektrifikasi yang semakin pesat dengan memberikan alternatif praktis bagi konsumen yang belum sepenuhnya beralih ke kendaraan listrik murni.

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Mesin Efisien dan Sistem Bahan Bakar Fleksibel

Geely Galaxy Starshine 6 EF dibekali dengan mesin aspirasi natural berkapasitas 1,5 liter dengan kode BHE15-BFDM. Mesin empat silinder ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 93 kW atau setara 125 hp. Yang menjadi sorotan utama adalah klaim Geely bahwa mesin ini memiliki efisiensi termal sangat tinggi mencapai 48,15 persen.

Untuk mendukung pembakaran yang optimal, mesin tersebut menggunakan sistem injeksi bahan bakar langsung dengan tekanan tinggi mencapai 350 bar. Sistem pengapian dirancang dengan energi 120 mJ untuk memastikan kinerja stabil. Teknologi ini juga diuji agar mesin tetap menyala normal dalam kondisi cuaca ekstrem, termasuk suhu dingin hingga minus 40 derajat Celsius.

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Infrastruktur Metanol dan Jarak Tempuh Panjang

China telah membangun infrastruktur pendukung untuk kendaraan berbahan bakar metanol dengan sekitar 1.400 stasiun pengisian bahan bakar. Hal ini memudahkan pengguna Galaxy Starshine 6 EF dalam mengakses bahan bakar alternatif tersebut. Penggunaan metanol tercatat memiliki konsumsi sebesar 6,7 liter per 100 kilometer, yang menjadi keunggulan dalam menekan biaya operasional.

Kendaraan ini dikategorikan sebagai kendaraan hibrida plug-in atau PHEV karena dilengkapi juga dengan sistem penggerak elektrifikasi. Motor listrik dalam sistem ini menghasilkan tenaga tambahan hingga 140 kW atau setara 188 hp. Kombinasi tenaga dari mesin pembakaran dan motor listrik disalurkan melalui transmisi DHT satu percepatan yang dirancang khusus.

Geely menyediakan dua pilihan baterai lithium iron phosphate atau LFP untuk menyimpan energi listrik, yaitu kapasitas 17 kWh dan 28,3 kWh. Dengan baterai terbesar, sedan ini mampu menempuh jarak hingga 230 kilometer dalam mode listrik murni berdasarkan standar pengujian CLTC. Jika menggunakan kombinasi penuh dengan tangki terisi, jarak tempuh gabungan mencapai 1.880 kilometer.

Desain Modern dan Interior Teknologi Tinggi

Geely Galaxy Starshine 6 EF memiliki dimensi panjang 4.806 mm, lebar 1.886 mm, dan tinggi 1.490 mm. Jarak sumbu roda mencapai 2.756 mm yang memberikan ruang kabin yang lega. Desain eksterior mengusung siluet sedan modern dengan fascia depan yang dilengkapi grille vertikal beraksen pencahayaan dan emblem E-fuel yang mencerminkan identitas bahan bakar fleksibelnya.

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Interior didominasi nuansa kulit oranye-cokelat yang memberikan kesan premium dan hangat bagi penumpang. Area dasbor mengadopsi teknologi digital dengan layar infotainment sentuh berukuran 14,6 inci dan klaster instrumen digital berukuran 10,25 inci. Kombinasi fitur ini menghadirkan pengalaman berkendara yang menggabungkan kenyamanan fisik dengan kecanggihan teknologi informasi.

Strategi Geely dalam Diversifikasi Energi

Melalui peluncuran Galaxy Starshine 6 EF, Geely menunjukkan komitmen untuk mengembangkan teknologi elektrifikasi yang tidak hanya bergantung pada baterai. Perusahaan juga mengeksplorasi penggunaan bahan bakar alternatif seperti metanol untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pilihan mobilitas dengan efisiensi tinggi dan jarak tempuh yang lebih panjang.

Ketersediaan mesin fleksibel yang dapat bertenaga bensin dan metanol memberikan ketenangan bagi konsumen yang khawatir dengan jangkauan baterai. Dengan infrastruktur metanol yang terus berkembang di China, kendaraan ini menjadi solusi transisi yang menarik bagi mereka yang menginginkan performa tinggi dengan biaya operasional yang lebih kompetitif di masa depan.