Siswi Temasek Independent School ini menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah sebelumnya menjadi juara di Jawa Barat. Temukan detail penghargaannya di sini.

Remaja berusia 16 tahun yang bernama lengkap Geeazha Feyriska Dhyta Fanani atau lebih dikenal dengan panggilan Geea telah resmi meraih gelar Puteri Remaja Indonesia Lingkungan 2026. Siswi dari Temasek Independent School ini berhasil menempati posisi Second Runner Up dalam ajang bergengsi tersebut, menandai puncak dari perjalanan kompetisinya yang penuh prestasi.

Mekanisme Kemenangan dan Riwayat Kompetisi

Keberhasilan Geea dalam ajang nasional ini merupakan kelanjutan langsung dari dominasi yang ia tunjukkan di tingkat provinsi. Sebelumnya, ia mengikuti Puteri Remaja Jawa Barat 2026 dan keluar sebagai pemenang utama, sebuah posisi yang menjadi fondasi kuat untuk melangkah ke kancah nasional. Kemenangan di tingkat provinsi ini tidak datang secara tunggal, melainkan disertai dengan perolehan penghargaan khusus lainnya yang mengukuhkan posisinya.

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Deretan penghargaan yang berhasil dibawanya pulang dari kompetisi tingkat provinsi meliputi gelar Puteri Remaja Jawa Barat Favorit 2026 dan Best Dress 2026. Tiga pencapaian sekaligus ini membuktikan konsistensi dan kemampuan Geea dalam berbagai aspek penilaian, mulai dari penampilan, popularitas, hingga kepantasan menjadi juara umum. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal berharga yang ia bawa untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat nasional.

Sudut Pandang Peserta dan Dukungan Stakeholder

Geeazha Feyriska Dhyta Fanani menegaskan bahwa mengikuti ajang kecantikan remaja bagi dirinya bukan sekadar tentang memperebutkan mahkota atau gelar. Ia memandang kesempatan ini sebagai wadah strategis untuk lebih mengenali potensi diri, mengembangkan bakat yang ada, serta belajar memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Baginya, nilai utama terletak pada proses pertumbuhan karakter yang terjadi selama perjalanan kompetisi berlangsung.

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Sebagai siswi yang aktif, Geea juga ingin mengajak generasi muda untuk tidak menjadikan prestasi akademik atau nilai sekolah sebagai satu-satunya ukuran kesuksesan dalam hidup. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki kelebihan, bakat, dan cara masing-masing yang unik untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendekatan holistik ini menunjukkan kedewasaan berpikir di balik usia mudanya.

Dampak Nyata dan Langkah Ke Depan

Menurut Geea, anak muda perlu berani mencoba berbagai kesempatan dan tidak ragu untuk mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki. Keluar dari zona nyaman dianggapnya sebagai salah satu langkah penting untuk menemukan potensi tersembunyi sekaligus membuka peluang baru dalam kehidupan. Pesan ini ia sampaikan sebagai bentuk refleksi dari pengalamannya sendiri yang berhasil menorehkan hasil membanggakan di berbagai tingkat kompetisi.

Pencapaian ini semakin melengkapi profil prestasinya sebelum akhirnya kembali menorehkan hasil membanggakan di tingkat nasional. Gelar Puteri Remaja Indonesia Lingkungan 2026 yang ia raih menjadi pencapaian tersendiri dalam perjalanan kompetisinya, selain posisi Second Runner Up. Perjalanan ini menjadi bukti nyata bahwa kombinasi antara kesiapan mental, bakat, dan keberanian mencoba dapat menghasilkan hasil yang memuaskan.