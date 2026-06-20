Gebyar Seni Budaya Setu Babakan Hadirkan Kembali Kesenian Tradisional Betawi

Gebyar Seni Budaya Setu Babakan adalah acara budaya yang berlangsung pada Sabtu, 20 Juni 2026, di kawasan Setu Babakan, Jakarta. Acara ini hadirkan ragam kesenian tradisional, kuliner Betawi, dan pertunjukan kolaboratif. Tujuan utama acara ini adalah memperkenalkan dan melestarikan seni Betawi kepada generasi muda.

Sambut HUT ke-499 Jakarta, Gebyar Seni Budaya Setu Babakan hadirkan ragam kesenian tradisional, kuliner Betawi, dan pertunjukan kolaboratif . Kegiatan budaya ini berlangsung pada Sabtu, 20 Juni 2026, mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB, bertempat di kawasan Setu Babakan, Jakarta.

Pengunjung diundang untuk menikmati berbagai sajian seni dan budaya Betawi yang kaya dan otentik. Kepala UPK PBB Setu Babakan, Debby Novita Andriani, menyatakan bahwa gebyar ini merupakan wadah perayaan budaya. Tujuannya adalah menghadirkan kembali kesenian tradisional Betawi yang telah lama terlupakan. Sepanjang acara, pengunjung akan dimanjakan dengan beragam pertunjukan khas Betawi yang memukau dan edukatif.

Beberapa di antaranya adalah Ondel-ondel Dinamis, Tanjidor, serta alunan Musik Gambang Kromong yang merdu. Tidak ketinggalan, Tari Betawi yang anggun dan Sahibul Hikayat sebagai warisan tradisi tutur masyarakat Betawi juga turut memeriahkan suasana. Pertunjukan ini menjadi upaya nyata dalam memperkenalkan dan melestarikan seni Betawi kepada generasi muda. Debby Novita Andriani menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang perayaan budaya yang menghadirkan beragam kesenian tradisional Betawi.

Selain itu, ada pula bazar kuliner hingga pertunjukan kolaboratif yang mengangkat kembali seni-seni Betawi yang mulai jarang ditampilkan. Bazar kuliner ini menawarkan aneka makanan dan minuman khas Betawi yang lezat serta kuliner nusantara lainnya. Kehadiran bazar ini memiliki tujuan ganda, yaitu mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Selain itu, bazar ini juga memperkenalkan kekayaan cita rasa Betawi kepada masyarakat luas.

Puncak acara Gebyar Seni Budaya Setu Babakan akan ditutup dengan pertunjukan komedi Betawi bertajuk 'Tempoh Ayunan'. Pertunjukan ini menghadirkan seniman-seniman ternama Betawi seperti H. Mandra, Opick Kumis, dan Mpo Munaroh.

'Tempoh Ayunan' tidak hanya mengusung unsur komedi khas Betawi yang sarat kritik sosial dan kearifan lokal. Pertunjukan ini juga dikemas dalam bentuk kolaborasi lintas kesenian tradisional yang menghadirkan kembali ragam kesenian Betawi yang kini mulai langka. Penonton akan diajak menyaksikan perpaduan antara seni teater Betawi dengan berbagai kesenian tradisi. Di antaranya adalah Rebana Biang, Gamelan Ajeng, Uncul, Kesenian Topeng Betawi, dan Silat Betawi.

Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen mereka. Komitmen ini bertujuan menjaga keberlangsungan warisan budaya Betawi di tengah perkembangan zaman. Debby Novita Andriani menyatakan bahwa gebyar ini bukan sekadar perayaan ulang tahun Jakarta, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas budaya Betawi sebagai budaya asli Jakarta. Kegiatan semacam ini sangat penting untuk terus diselenggarakan karena menjadi ruang pelestarian, regenerasi, edukasi, dan apresiasi.

Manfaatnya dirasakan oleh para pelaku seni serta masyarakat luas. Melalui gebyar ini, diharapkan tercipta ruang pertemuan antara tradisi dan generasi masa kini. Dengan demikian, budaya Betawi tidak hanya dikenang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga terus hidup, berkembang, dan relevan di tengah masyarakat modern





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