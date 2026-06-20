Gebyar Seni Budaya Setu Babakan 2026 Sambut HUT ke-499 Jakarta

Gebyar Seni Budaya Setu Babakan 2026 diselenggarakan untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Acara ini menampilkan berbagai kesenian tradisional Betawi, bazar kuliner UMKM, serta pertunjukan kolaborasi "Tempoh Ayunan" yang menghadirkan seniman Betawi ternama. Tujuan utama kegiatan adalah memperkuat identitas budaya Betawi dan menjaga warisan budaya tak benda di tengah modernitas.

Pengelola Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi (UPK PBB) Setu Babakan menggelar Gebyar Seni Budaya Setu Babakan 2026 menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.

Acara ini berlangsung pada Sabtu, 20 Juni 2026, mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB di kawasan Setu Babakan. Kepala UPK PBB Setu Babakan, Debby Novita Andriani, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai ruang perayaan budaya yang menghadirkan beragam kesenian tradisional Betawi, bazar kuliner, serta pertunjukan kolaboratif untuk mengangkat kembali seni-seni Betawi yang mulai langka.

Sepanjang acara, pengunjung disuguhkan berbagai pertunjukan khas Betawi seperti Ondel-ondel Dinamis, Tanjidor, Musik Gambang Kromong, Tari Betawi, dan Sahibul Hikayat yang merupakan warisan tradisi tutur masyarakat Betawi. Selain pertunjukan seni, terdapat juga 40 tenant bazar kuliner yang menawarkan aneka makanan dan minuman khas Betawi serta kuliner nusantara. Kehadiran bazar ini diharapkan dapat mendukung pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan kekayaan cita rasa Betawi kepada masyarakat luas Jakarta.

Puncak acara ditutup dengan pertunjukan komedi Betawi bertajuk "Tempoh Ayunan" yang menghadirkan seniman-seniman ternama Betawi seperti H. Mandra, Opick Kumis, dan Mpo Munaroh. Pertunjukan ini tidak hanya mengusung unsur komedi khas Betawi yang sarat kritik sosial dan kearifan lokal, tetapi juga dikemas dalam bentuk kolaborasi lintas kesenian tradisional yang menghadirkan kembali ragam kesenian Betawi yang kini mulai langka.

Melalui "Tempoh Ayunan", penonton diajak menyaksikan perpaduan antara seni teater Betawi dengan berbagai kesenian tradisi seperti Rebana Biang, Gamelan Ajeng, Uncul, Kesenian Topeng Betawi, dan Silat Betawi. Sebagian besar kesenian yang ditampilkan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata upaya revitalisasi seni tradisi yang memiliki nilai sejarah tinggi dalam perkembangan budaya Betawi.

Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya Betawi di tengah perkembangan zaman.

"Gebyar Seni Budaya Setu Babakan bukan sekadar perayaan ulang tahun Jakarta, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Betawi sebagai budaya asli Jakarta," ujar Debby. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk terus diselenggarakan karena menjadi ruang pelestarian, regenerasi, edukasi, dan apresiasi bagi para pelaku seni serta masyarakat luas.

Melalui Gebyar Seni Budaya Setu Babakan 2026, diharapkan tercipta ruang pertemuan antara tradisi dan generasi masa kini, sehingga budaya Betawi tidak hanya dikenang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga terus hidup, berkembang, dan relevan di tengah masyarakat modern





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Gebyar Seni Budaya Setu Babakan HUT Jakarta Ke-49 Kesenian Betawi Warisan Budaya UMKM Kuliner Betawi

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