GAW 2026 Diperluas ke 10 Kota untuk Dorong Penjualan Otomotif Nasional

Gaikindo luncurkan Gaikindo Auto Week 2026 di 10 kota secara serentak mulai November 2026 dengan target transaksi Rp 6,8 triliun, menghadirkan kemudahan akses dan test drive.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ( Gaikindo) resmi mengumumkan perluasan cakupan ajang otomotif terbesar di Tanah Air, Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Acara bergengsi ini akan diadakan secara serentak di 10 kota besar di Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraannya. Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan jangkauan pasar dan mendorong penjualan kendaraan baru secara masif di berbagai wilayah.

Ekspansi Cakupan Pasar ke 10 Kota

GAW 2026 akan hadir di 10 lokasi utama, meliputi Jakarta, Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, dan Surabaya. Keputusan untuk memperluas lokasi penyelenggaraan ini mencerminkan upaya Gaikindo dalam menjangkau konsumen di luar Jawa, khususnya di kawasan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Penyebaran ini memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam acara puncak industri otomotif nasional tanpa harus bepergian jauh.

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Target Transaksi dan Rekor Penjualan

Anton Kumonty, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, menargetkan total transaksi penjualan pada GAW 2026 dapat menembus angka lebih dari Rp 6,8 triliun. Proyeksi ini didasarkan pada performa tahun sebelumnya yang mencatatkan transaksi sekitar Rp 6,8 triliun dengan jumlah pengunjung mencapai 196.000 orang. Pada periode tersebut, total unit mobil yang terjual mencapai sekitar 14.000 unit, sebuah angka yang menjadi patokan untuk pencapaian tahun ini.

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Kemudahan Akses dan Pengalaman Konsumen

GAW 2026 menekankan dua kemudahan utama bagi pengunjung, yaitu akses lokasi yang strategis dan kelengkapan pilihan kendaraan. Pameran utama di Jakarta akan bertempat di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Sementara itu, sembilan kota lainnya akan memanfaatkan pusat perbelanjaan modern di pusat kota untuk memudahkan akses masyarakat. Konsumen tidak hanya dapat melihat mobil, tetapi juga melakukan test drive langsung di area pameran untuk merasakan fitur keselamatan dan kenyamanan.

Jadwal dan Lokasi Penyelenggaraan Spesifik

GAW 2026 di ICE BSD City dijadwalkan berlangsung dari 20 hingga 29 November 2026. Sisi lain dari pameran ini akan dilaksanakan serentak di 9 kota besar lainnya pada periode 25 hingga 29 November 2026. Lokasi spesifik di kota-kota tersebut telah ditentukan untuk memaksimalkan partisipasi lokal. Pengunjung dapat memantau jadwal dan lokasi detail untuk memastikan kehadiran mereka di acara tersebut.