Gasperini Siapkan Roma Hadapi Manchester United dengan Fokus Maksimal

Pelatih Roma Gian Piero Gasperini memperingatkan timnya agar tidak meremehkan Manchester United dalam Liga Champions, meski United mengalami kekalahan berturut-turut dari Chelsea.

Pelatih kepala Roma, Gian Piero Gasperini, menegaskan bahwa timnya harus memasuki pertandingan Liga Champions melawan Manchester United dengan menganggap lawan berada dalam kondisi terbaiknya. Pertemuan ini akan berlangsung pada hari Selasa di Stadion Old Trafford, di mana Roma datang dengan semangat tinggi setelah memenangkan laga sebelumnya dengan skor 5-2 melawan Udinese pada Sabtu lalu.

Tantangan mental menghadapi musim sulit

Manchester United saat ini menghadapi tekanan besar setelah kalah dari Chelsea dengan skor dua gol tanpa balas pada hari yang sama, namun Gasperini bersikeras agar fokus timnya tidak terpecah oleh hasil liga yang buruk. Pelatih asal Italia itu menyatakan bahwa meskipun United tengah melalui periode sulit, mereka tetap memiliki pemain dengan level luar biasa dan atmosfer stadion yang sangat sulit bagi tim tamu. Gasperini menjelaskan bahwa strategi mereka adalah mempersiapkan diri seolah-olah akan menghadapi versi terbaik dari Manchester United, bukan versi yang sedang menurun performanya. Ia juga menanggapi julukan "Teater Impian" dengan optimis, berharap mimpi-mimpi para pemainnya dapat terwujud di stadion legendaris tersebut mulai dari pertandingan besok.

Also read Jelang Lawatan ke Old Trafford, AS Roma Tebar Psywar ke Manchester United

Keterbatasan skuad di lini tengah

Roma menghadapi situasi yang menantang karena kehilangan jasa tiga pemain kunci di posisi yang berdekatan, yaitu Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, dan Manu Koné. Kehilangan这三个 pemain ini membuat Gasperini mengakui adanya kekurangan serius di lini tengah, meskipun ia mengharapkan hal ini hanya menjadi fase sementara. Untuk mengatasi masalah ini, tim akan mengandalkan Kastro sebagai opsi pengganti di samping Malinin, serta memanfaatkan sejumlah pemain muda yang telah menunjukkan performa baik sepanjang akhir pekan. Gasperini menjelaskan bahwa mereka harus beradaptasi dengan situasi ini pada beberapa periode pertandingan untuk menjaga keseimbangan tim.

Advertisement

Kesegaran fisik dan strategi permainan

Di tengah keterbatasan pemain, Gasperini memuji kondisi fisik para pemain sayap yang siap menghadapi tantangan keras di Old Trafford. Ia secara khusus menyebutkan Wesley yang menunjukkan level sangat baik, serta Molina dan Rensch yang tampil sangat baik dalam peran mereka. Posisi sayap ini membutuhkan energi besar karena pemain harus menempuh jarak yang jauh dengan akselerasi dan kecepatan tinggi. Gasperini juga menegaskan bahwa ke-17 pemain yang tersedia saat ini dalam kondisi siap, termasuk Mora yang dilaporkan baik-baik saja. Ia berharap seluruh pemain dapat pulih sepenuhnya setelah jeda internasional, namun mengakui bahwa pekan ini merupakan tantangan yang sulit bagi timnya.

Perbandingan dengan pengalaman masa lalu

Mengenai periode sulit yang dihadapi pelatih sementara Michael Carrick, Gasperini menolak untuk membandingkannya dengan pengalaman singkatnya bersama Inter Milan pada tahun 2011. Ia menekankan bahwa setiap kasus berbeda dan tidak melihat dasar untuk perbandingan karena ia hanya menjalani tiga pertandingan saja di klub tersebut. Gasperini mengungkapkan keyakinannya bahwa meskipun tim mungkin melewati periode penderitaan, setelah itu mereka mampu memulihkan keseimbangan dan melesat kembali. Ia berharap Manchester United dapat melakukan hal yang sama dan kembali ke jalur positif mulai dari pertandingan lusa. Kekuatan Roma terletak pada upaya terus-menerus untuk berkembang, meskipun kesempurnaan itu tidak ada, baik bagi tim besar maupun bagi Roma sendiri.