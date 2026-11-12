Gas Pertama Blok Tungkal Ditransfer ke PGN, Penuhi Kebutuhan Energi Nasional

SKK Migas Sumbagsel mengapresiasi Mont D'Or Oil Tungkal Ltd atas penyaluran gas perdana ke PGN. Komitmen ini mendukung optimalisasi produksi migas nasional melalui sinergi infrastruktur.

Kantor Berita ANTARA di Jambi mencatat langkah signifikan dalam sektor energi Indonesia setelah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Selatan memberikan apresiasi resmi kepada Mont D'Or Oil Tungkal Ltd. Perusahaan ini telah berhasil menyalurkan gas bumi pertama kali dari sumur Southeast Mangoepeh 1 kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada hari Selasa, 10 November 2026.

Skema Distribusi Gas Melalui Fasilitas TRGP

Penyaluran gas perdana tersebut dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Jual Beli Gas atau PJBG yang telah disepakati oleh para pihak. Titik serah pipa atau Transfer Gas Interconnect (TGI) ditetapkan di lokasi Sekernan, Provinsi Jambi, sebagai simpul utama distribusi. Dari titik ini, gas dialirkan menggunakan fasilitas Jindi South Jambi B (Jindi SJB) yang berada di Teluk Rendah Gas Plant (TRGP) di Kabupaten Tebo.

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Komitmen volume penyaluran yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar 5 MMSCFD atau juta standar kaki kubik per hari. Langkah operasional ini menandai dimulainya penjualan komersial gas dari Blok Tungkal melalui fasilitas TRGP serta pipa penjualan sepanjang 60 km yang beroperasi dengan diameter 10 inci. Infrastruktur pipa ini dioperasikan secara penuh oleh Jindi South Jambi B untuk memastikan kelancaran distribusi.

Model Bisnis Sinergi Antar Kontraktor Migas

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Djanuarto, menekankan bahwa sinergi ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan gas, tetapi juga optimalisasi produksi nasional. Bambang menyatakan bahwa model kerja sama pemanfaatan fasilitas bersama milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain ini dapat dijadikan contoh bisnis. Model ini memungkinkan KKKS lain mengoptimalkan kapasitas berlebih dari fasilitas hulu migas yang ada.

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Upaya kolaborasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan di sektor hulu migas. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, beban investasi baru dapat dihindari dan sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan komitmen para pihak dalam mengupayakan kesiapan operasional dan keandalan fasilitas distribusi gas.

Dukungan Multi-Pihak dan Komitmen Keselamatan

Keberhasilan penyaluran gas pertama kali ini merupakan hasil dari kerja sama, koordinasi, dan komitmen seluruh pihak yang terlibat. Mont D'Or Oil Tungkal Ltd, selaku operator Blok Tungkal-Jambi dan anak perusahaan dari Criterium Energy Ltd, menyampaikan bahwa hal ini tidak lepas dari dukungan dan pengawasan ketat dari SKK Migas. Kolaborasi erat dengan Jindi South Jambi B juga menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan fasilitas bersama di TRGP dan pipa penjualan.

Hendra Jaya, General Manager Mont D'Or Oil Tungkal Ltd, menyebut bahwa aliran gas pertama ini merupakan tonggak penting bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Blok Tungkal. Ia juga mengapresiasi dukungan semua pihak, termasuk SKK Migas dan Jindi South Jambi B, sehingga gas dari Sumur Southeast Mangoepeh 1 dapat tersalurkan kepada PT PGN melalui fasilitas TRGP. Momentum ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2026.

Tindak Lanjut dan Jaminan Keandalan Operasi

Sejalan dengan keberhasilan penyaluran gas perdana tersebut, Mont D'Or Oil Tungkal Ltd berkomitmen penuh untuk menjaga keselamatan, keandalan operasi, dan kelancaran penyaluran gas kepada pembeli. Perusahaan menjamin bahwa pasokan gas akan terus berjalan dengan standar keamanan yang ketat demi mendukung stabilitas energi nasional. Langkah ini menegaskan kesiapan Blok Tungkal dalam berkontribusi pada ketahanan energi di Sumatera Bagian Selatan.