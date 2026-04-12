Garudayaksa FC Raih Kemenangan Sulit dengan 10 Pemain, VAR Soroti Emosi Pemain

Garudayaksa FC meraih kemenangan penting meski bermain dengan 10 pemain. Pelatih Widodo CP menyoroti peran VAR dan pentingnya pengendalian emosi pemain. Kemenangan ini membawa Garudayaksa memimpin klasemen dengan keunggulan tipis.

Kemenangan Garudayaksa FC diraih dengan perjuangan berat, mengingat mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama. Tekanan meningkat dengan kehadiran teknologi VAR (Video Assistant Referee), yang memaksa setiap pemain untuk lebih berhati-hati dan menyadari bahwa setiap gerakan mereka akan dipantau secara detail.

Pelatih Widodo CP mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil tersebut, meskipun ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi untuk perbaikan, terutama mengenai pengendalian emosi yang dapat merugikan tim. Ia menyoroti insiden kartu merah yang diterima salah satu pemain, Gigis, yang seharusnya menghindari kartu kuning, namun akhirnya terkena kartu merah. Widodo menekankan bahwa era sekarang berbeda dengan masa lalu, di mana pelanggaran tidak selalu di-review oleh VAR. Gerakan tambahan, meskipun tidak disengaja, tetap akan terlihat dan berpotensi berakibat fatal.\Kehadiran VAR telah mengubah dinamika permainan secara signifikan. Pemain harus lebih disiplin dan berhati-hati dalam setiap tindakan mereka. Keputusan wasit kini lebih transparan dan didukung oleh bukti visual. Widodo mengingatkan bahwa pemain harus lebih dewasa dalam mengambil keputusan di lapangan. Ia berharap pemain dapat bekerja keras dan menjaga performa mereka agar tetap berada di jalur yang benar. Kapten Garudayaksa FC, Andik Vermansah, juga menjadi sorotan dalam pertandingan penting ini, menunjukkan bagaimana peran seorang kapten sangat krusial dalam memimpin dan memotivasi tim di tengah kesulitan. Fokus pada pengembangan mental dan pengendalian emosi menjadi kunci untuk meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Upaya untuk meningkatkan kedewasaan pemain adalah prioritas utama untuk memastikan tim tetap kompetitif dan mampu bersaing di level tertinggi.\Garudayaksa FC berhasil mengumpulkan 45 poin, unggul tipis satu poin dari Adhyaksa FC Banten (44), yang akan bertanding melawan Persiraja Banda Aceh pada hari Minggu (12/4/2026) sore.





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mojtaba Khamenei Klaim Kemenangan Iran Atas Amerika Serikat, Siapkan Strategi Baru di Selat HormuzPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Rockets tekuk 76ers 113-102 untuk raih delapan kemenangan beruntunHouston Rockets mengalahkan Philadelphia 76ers dengan skor 113-102 dalam laga lanjutan NBA di Houston, Jumat WIB, sekaligus memperpanjang rekor kemenangan ...

Read more »

Sudah Adaptasi di Bogor, PSMS Medan Siap Curi Poin dari Garudayaksa FCPSMS Medan siap menghadapi Garudayaksa FC di Bogor dengan persiapan matang. Tim ingin curi poin penting demi menjaga peluang di Championship.

Read more »

Catatkan Kemenangan Pertama di Final Four Proliga 2026, Darko Dobreskov Ungkap Kunci Kemenangan Popsivo atas JEPBerita Catatkan Kemenangan Pertama di Final Four Proliga 2026, Darko Dobreskov Ungkap Kunci Kemenangan Popsivo atas JEP terbaru hari ini 2026-04-10 22:27:28 dari sumber yang terpercaya

Read more »

PSMS takluk 0-1 dari tuan rumah GarudayaksaPSMS Medan menelan kekalahan 0-1 dari tuan rumah Garudayaksa pada laga lanjutan Liga 2 Indonesia Pegadaian Championship di Stadion Pakansari, Cibinong, ...

Read more »

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Óscar García melakukan dua perubahan dalam susunan pemainAjax bertekad untuk membalas kekalahan memalukan 1-2 dari FC Twente pekan lalu. Hal itu harus terwujud pada Sabtu ini saat bertandang ke markas Heracles Almelo yang berada di dasar klasemen. Pelatih Óscar García terutama merasa khawatir dengan lini tengah tim asal Amsterdam tersebut. Pertandingan Heracles vs Ajax akan dimulai pukul 21.

Read more »