Garudayaksa FC Juara Championship dan Promosi ke Super League 2026

Garudayaksa FC berhasil meraih gelar juara Championship setelah mengalahkan PSS Sleman lewat adu penalti, sekaligus membawa misi besar pengembangan pemain muda Indonesia menuju level profesional dan tim nasional.

Pertandingan final Championship yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Sabtu malam, 9 Mei 2026, menjadi saksi sejarah baru bagi dunia sepak bola tanah air.

Duel sengit antara PSS Sleman dan Garudayaksa FC berlangsung dengan tensi yang sangat tinggi sejak menit awal. Kedua tim saling jual beli serangan dan menunjukkan determinasi yang luar biasa untuk membawa pulang trofi juara. Setelah pertarungan yang sangat ketat selama waktu normal dan perpanjangan waktu, pemenang akhirnya ditentukan melalui drama adu penalti yang mencekam. Garudayaksa FC berhasil keluar sebagai pemenang dengan agregat skor 6-5, sebuah hasil yang memicu kegembiraan luar biasa bagi para pemain dan staf pelatih.

Kemenangan ini bukan sekadar keberuntungan semata, melainkan hasil dari perencanaan yang sangat matang. Wakil Ketua Dewan Pembina Akademi Sepak Bola Garudayaksa, Fary Djemy Francis, mengungkapkan bahwa klub ini sengaja dibangun di atas fondasi yang kokoh dengan mengadopsi konsep manajemen modern. Fary menekankan bahwa Garudayaksa FC tidak ingin terjebak dalam pola pikir prestasi jangka pendek yang instan. Sebaliknya, mereka fokus pada pembangunan sistem pembinaan pemain muda yang berkelanjutan.

Filosofi klub ini diarahkan untuk menciptakan jalur karier yang jelas bagi para atlet muda, mulai dari tahap akademi, naik ke level profesional, hingga akhirnya mampu menembus skuad tim nasional Indonesia. Dengan fasilitas latihan yang mutakhir dan kurikulum pembinaan yang terstruktur, Garudayaksa FC diprediksi akan menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan dalam peta sepak bola nasional. Keberhasilan meraih gelar juara Championship ini secara otomatis memberikan tiket promosi bagi Garudayaksa FC menuju kasta tertinggi, yaitu Super League.

Fary Djemy Francis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen tim, mulai dari para pemain yang berjuang di lapangan, jajaran pelatih yang menyusun strategi, manajemen yang memberikan dukungan penuh, hingga para suporter yang setia memberikan semangat. Ia juga menegaskan bahwa pencapaian besar ini merupakan perwujudan dari komitmen Ketua Dewan Pembina Garudayaksa FC, Prabowo Subianto, yang memiliki visi besar untuk melihat sepak bola Indonesia tumbuh lebih kuat, kompetitif, dan memiliki mentalitas juara di kancah internasional.

Namun, di balik euforia kemenangan tersebut, terdapat catatan penting dari otoritas sepak bola. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan keprihatinannya atas aksi penggunaan flare oleh oknum suporter usai laga final tersebut. Yunus meminta agar seluruh pendukung klub sepak bola di Indonesia bisa lebih dewasa dalam mengekspresikan kegembiraan mereka serta tetap menjaga sportivitas tinggi demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Ia berharap agar catatan positif dari pertandingan tersebut lebih ditonjolkan daripada aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan kekacauan di stadion.

Sementara itu, di kompetisi Super League 2025/2026, tensi panas kembali terjadi dalam laga klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Persib Bandung sukses menunjukkan dominasinya dengan menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor akhir 2-1 di Stadion Segiri. Bintang lapangan dalam laga ini adalah Adam Alis, yang menjadi pahlawan kemenangan melalui dua gol yang dicetak pada babak pertama. Kemenangan ini semakin mempertegas dominasi Persib yang dalam tiga tahun terakhir belum pernah terkalahkan saat menghadapi rival abadi mereka.

Demi menjaga kondusivitas, manajemen Persib bahkan sampai membatalkan acara nonton bareng di Stadion GBLA agar persiapan laga kandang terakhir musim ini dapat berjalan maksimal tanpa gangguan. Di sisi lain, dinamika liga terus berkembang. PSIM Yogyakarta yang baru saja meraih kemenangan atas Malut United diminta oleh pelatih Jean-Paul van Gastel untuk tidak terlena dan tetap fokus mengejar hasil maksimal di laga-laga berikutnya.

Sementara itu, Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang tanpa gol saat bertamu ke markas Persis, yang memaksa tim asuhan mereka untuk segera melakukan evaluasi mendalam. Kabar kurang menyenangkan datang dari Persipura yang terancam sanksi PSSI menyusul terjadinya kerusuhan dalam pertandingan mereka. Beralih ke level internasional, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar. Pelatih John Herdman membuka proses seleksi pemain secara besar-besaran guna mempersiapkan skuad terbaik menjelang Piala Asia 2027.

Tantangan ini menjadi semakin berat setelah Garuda dipastikan masuk ke grup yang sangat sulit, di mana mereka harus bersaing dengan tim raksasa seperti Jepang, Qatar, dan Thailand. Di kancah Eropa, pecinta bola juga tengah menantikan hasil duel panas Serie A antara Lecce melawan Juventus yang mempertemukan tim kuda hitam dengan raksasa Turin.

Terakhir, dari sisi budaya, masyarakat Demak baru saja menyaksikan pementasan seni bertajuk Rojo Tikus yang dibawakan oleh Sujiwo Tejo di Halaman Stadion Pancasila, yang berhasil menarik minat banyak pengunjung pada Sabtu malam





