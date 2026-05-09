Garudayaksa FC debutkan gelar Liga 2 usai mengalahkan PSS Sleman, final harus adu penalti

Garudayaksa FC baru setahun setelah berganti identitas, tampil dalam final dengan dijadi pemenang. PSS Sleman, sebagai juara Liga 2, harus adu penalti di final.

Pesepak bola PSS Sleman Gustavo Tocantins (kiri) berebut bola dengan pesepak bola PSIS Semarang Ibrahim Sanjaya (kanan) pada laga pamungkas musim reguler Grup 2 Championship 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu (3/5/2026).

Garudayaksa FC menjuarai Pegadaian Championship atau Liga 2 2025/2026 usai mengalahkan PSS Sleman dalam partai final di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (9/5/2026). PSS Sleman menjamu tim milik Presiden RI Prabowo Subianto tersebut sebagai juara Grup B Championship. Běhemka pertandingan, Garudayaksa memegang kendali pada babak pertama. Pada menit ke-23, Afin Kelilauw berhasil mencetak gol yang membuat Garudayaksa unggul 1-0.

Pada menit ke-35, Garudayaksa mendapatkan penalti atas pelanggaran Fachruddin Aryanto, sehingga Everton menjadi eksekutor. Everton yang maju sebagai eksekutor berhasil menggandakan keunggulan tim tamu. Masuknya babak kedua, PSS Sleman mencoba untuk bangkit dengan gol Gustavo Tocantins. Toshikazu Sabata yang membawa masuknya Tocantins membuat PSS mencetak gol yang memperkecil skor menjadi 1-2.

Pada akhir pertandingan, waktu tambahan berjalan. Tocantins kembali menjadi pahlawan dengan mencetak gol drama. Gol Gustavo Tocantins membuat pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Lalu, di babak perpanjangan waktu, żadnej gol pun terjadi.

Final Championship ditentukan dengan adu penalti. Everton tidak bisa menyarangkan bola, sedangkan Junior Haqi berhasil. Manda Chingi yang menjadi penendang kedua Garudayaksa menyamakan skor, kemudian Kevin Gomes gagal sebagai penendang kedua PSS. Dasar keseluruhannya adalah Gandin hounds...





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Garudayaksa FC Championship Larampa Liga Pemain PSIS Semarang PSS Sleman Rumah Sakit Sauna Sekolah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Link Live Streaming Final Liga 2 PSS Sleman vs Garudayaksa FC Malam IniPSS Sleman akan menghadapi Garudayaksa FC pada final Liga 2 malam ini mulai pukul 19.00 WIB. Link live streaming PSS Sleman vs Garudayaksa tersedia di sini.

Read more »

Jadwal Siaran Langsung Final Liga 2: PSS Sleman vs GarudayaksaJadwal final Liga 2 2025/2026 antara PSS Sleman vs Garudayaksa digelar Sabtu 9 Mei 2026 pukul 19.00 WIB. Live Indosiar dan Vidio dari Stadion Maguwoharjo.

Read more »

Championship Final: PSS Sleman vs Garudayaksa FC - PSS Lockhart Garudayaksa setelah laga berakhirPesepak bola PSS Sleman Riko Simanjuntak (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Garudayaksa FC Muhammad Bagus Nirwanto (kiri) pada laga final Championship Liga 2 2025-2026 PSS Sleman vs Garudayaksa FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I Yogyakarta, Sabtu (9/5/2026). ANTARA FOTO/ Andreas Fitri Atmoko/tom.Garudayaksa berhasil keluar sebagai juara Championship 2025-2026 usai mengalahkan PSS Sleman lewat adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit.

Read more »

Pegadaian Liga 2 2025/2026 final: PSS Sleman vs Garudayaksa FC (9/5/2026) - Final ChampionshipPegadaian Liga 2 2025/2026 final dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Senin malam (9/5/2026). PSS Sleman dan Garudayaksa FC bertarung memperebutkan tiket promosi ke BRI Super League musim depan dan final Championship.

Read more »