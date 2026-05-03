Garudayaksa FC dan PSS Sleman Promosi ke BRI Super League, Persipura Jayapura Berjuang di Play-off

Garudayaksa FC dan PSS Sleman resmi promosi ke BRI Super League 2026/2027 setelah menjadi juara grup di Championship 2025/2026. Persipura Jayapura dan Adhyaksa FC Banten akan memperebutkan satu slot promosi terakhir melalui babak play-off.

Kompetisi Championship 2025/2026 telah mencapai babak akhir yang mendebarkan, di mana seluruh klub telah menyelesaikan pertandingan pamungkas mereka dalam musim reguler. Dua tim telah memastikan diri untuk promosi ke BRI Super League 2026/2027, liga sepak bola paling bergengsi di Indonesia.

Garudayaksa FC dan PSS Sleman berhasil mengamankan dua slot promosi otomatis, mengakhiri penantian panjang para penggemar mereka. Garudayaksa FC menjadi tim pertama yang mengunci tiket promosi setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Persikad Depok dalam pertandingan terakhir grup 1 yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 2 Mei 2026. Kemenangan ini secara resmi mengukuhkan Garudayaksa FC sebagai juara grup 1 Championship 2025/2026, mengakhiri musim dengan perolehan 52 poin.

Tim yang dimiliki oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini telah menunjukkan performa yang konsisten dan determinasi tinggi sepanjang musim. Menyusul kesuksesan Garudayaksa FC, PSS Sleman juga memastikan promosi mereka sehari kemudian, pada Minggu, 3 Mei 2026. Super Elang Jawa berhasil lolos sebagai juara grup 2 setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan skor telak 3-0 di Stadion Maguwoharjo. Kemenangan ini menggarisbawahi dominasi PSS Sleman di grup mereka dan mengamankan tempat mereka di BRI Super League musim depan.

Dengan terisinya dua slot promosi otomatis, persaingan untuk satu tempat terakhir di liga utama semakin memanas. Slot terakhir ini akan diperebutkan melalui pertandingan play-off promosi yang akan melibatkan tim-tim yang menunjukkan performa terbaik di musim reguler. Adhyaksa FC Banten, sebagai runner-up grup 1, masih memiliki harapan untuk promosi ke BRI Super League, dan mereka akan berjuang keras untuk meraih kesempatan tersebut.

Pertandingan play-off ini akan menjadi momen krusial bagi kedua tim yang terlibat, karena hanya satu yang akan berhasil meraih impian mereka untuk bermain di liga utama. Babak play-off promosi Championship 2025/2026 akan mempertemukan Adhyaksa FC Banten dan Persipura Jayapura, dua tim yang berhasil menjadi runner-up di masing-masing grup. Adhyaksa FC Banten menempati posisi kedua di grup 1 dengan perolehan 51 poin, hanya terpaut satu angka dari Garudayaksa FC yang menjadi juara grup.

Sementara itu, Persipura Jayapura harus puas menjadi runner-up grup 2 dengan 53 poin, jumlah yang sama dengan PSS Sleman yang menjadi juara grup. Namun, Persipura gagal mendapatkan promosi otomatis karena kalah dalam rekor pertemuan langsung melawan PSS Sleman. Meskipun demikian, Mutiara Hitam masih memiliki kesempatan untuk meraih promosi melalui pertandingan play-off. Saat ini, I.League belum mengumumkan jadwal resmi untuk pertandingan Play-off Promosi Championship 2025/2026.

Namun, lokasi pertandingan telah dipastikan akan menggunakan sistem single match (satu kali pertandingan) dan akan diselenggarakan di kandang tim yang memiliki catatan lebih baik selama fase grup. Dengan demikian, Persipura Jayapura akan bertindak sebagai tuan rumah dalam laga krusial ini, memanfaatkan keuntungan bermain di depan pendukung sendiri untuk memperebutkan satu tiket promosi terakhir ke BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh drama, karena kedua tim akan memberikan yang terbaik untuk meraih impian mereka





