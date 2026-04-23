Garudafood Catat Laba Bersih Rp 756,2 Miliar di Tahun 2025

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) mencatatkan laba bersih Rp 756,2 miliar di tahun 2025, meningkat 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan penjualan bersih dan fokus pada segmen makanan dalam kemasan, RTS, biskuit, serta produk dairy.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan sepanjang tahun buku 2025, mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam industri makanan dan minuman ( FMCG ) di Indonesia.

Perusahaan ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 756,2 miliar, sebuah pencapaian yang signifikan dan mencerminkan pertumbuhan yang solid dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan laba bersih ini mencapai 10,1 persen, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Hasil positif ini secara resmi diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Arosa Hotel, Jakarta, pada Kamis, 23 April.

Pengumuman ini disambut baik oleh para pemegang saham dan analis pasar, yang melihatnya sebagai indikasi positif dari prospek pertumbuhan Garudafood di masa depan. Kenaikan profitabilitas perusahaan tidak terlepas dari peningkatan penjualan bersih yang mencapai 7,2 persen, dengan total penjualan mencapai Rp 13,1 triliun dibandingkan Rp 12,2 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan penjualan ini menunjukkan bahwa produk-produk Garudafood tetap diminati oleh konsumen, dan perusahaan berhasil memperluas pangsa pasarnya.

Direktur Utama Garudafood, Hardianto Atmadja, menjelaskan bahwa segmen makanan dalam kemasan menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan penjualan, dengan memberikan kontribusi sebesar 89,9 persen terhadap total penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus perusahaan pada pengembangan dan pemasaran produk makanan dalam kemasan telah membuahkan hasil yang positif. Garudafood terus berinovasi dalam menghadirkan produk-produk makanan dalam kemasan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan selera konsumen Indonesia. Selain itu, perusahaan juga terus memperkuat jaringan distribusinya untuk memastikan produk-produknya dapat menjangkau seluruh pelosok negeri.

Strategi perusahaan untuk fokus pada kategori produk ready to serve (RTS), biskuit, serta keju dan susu (dairy) terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan yang signifikan. Kategori produk RTS, yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan bagi konsumen, semakin populer di kalangan masyarakat modern yang memiliki gaya hidup sibuk. Biskuit, sebagai produk camilan yang digemari oleh berbagai kalangan usia, juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penjualan perusahaan.

Sementara itu, produk keju dan susu (dairy) semakin diminati karena kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi dan kesehatan. Hardianto Atmadja menambahkan bahwa perusahaan berhasil memanfaatkan momentum konsumsi domestik secara optimal, dan kinerja ini merupakan hasil sinergi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis. Garudafood berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk, peningkatan kualitas, dan efisiensi operasional untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perusahaan juga akan terus memperkuat hubungan dengan para pemasok dan mitra bisnis untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi dan rantai pasokan yang efisien. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Garudafood optimis dapat terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat Indonesia





