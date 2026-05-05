Garuda Muda Raih Kemenangan Penting Atas China di Piala Asia U-17 2026

Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas China dalam pertandingan perdana Grup B Piala Asia U-17 2026, berkat gol dari Keanu Senjaya. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara.

Pertandingan perdana Grup B Piala Asia U-17 2026 antara Indonesia dan China berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Timnas Indonesia U-17 , yang dikenal sebagai Garuda Muda , menghadapi tekanan besar dari tim lawan dan harus berjuang keras untuk mempertahankan gawang serta mencari celah untuk menyerang.

Kemenangan tipis 1-0 yang berhasil diraih bukan hanya memberikan tambahan tiga poin berharga dalam klasemen, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pesaing serius di papan atas klasemen sementara. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan strategi yang matang dapat membuahkan hasil positif, meskipun menghadapi lawan yang kuat dan dominan. Pertandingan yang berlangsung pada Minggu, 19 April 2026 ini, menjadi momentum penting bagi Garuda Muda untuk membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di turnamen bergengsi ini.

Babak pertama pertandingan didominasi oleh tim China yang terus menekan pertahanan Indonesia dengan serangan-serangan bertubi-tubi. Namun, lini belakang Indonesia menunjukkan disiplin tinggi dan mampu meredam gelombang serangan tersebut. Para pemain bertahan bekerja sama dengan baik, saling menutup ruang, dan melakukan intersep-intersep penting untuk mencegah bola masuk ke gawang. Meskipun menghadapi tekanan yang konstan, Indonesia tetap berusaha untuk melakukan serangan balik cepat, namun belum berhasil menciptakan peluang yang benar-benar membahayakan gawang China.

Memasuki babak kedua, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto memberikan instruksi kepada para pemain untuk lebih berani keluar menyerang dan mengambil inisiatif permainan. Perubahan taktik ini membuahkan hasil, dengan terciptanya sejumlah peluang emas bagi Indonesia. Sayangnya, salah satu gol yang berhasil dicetak harus dianulir oleh wasit karena dianggap offside. Meskipun demikian, semangat juang Garuda Muda tidak luntur dan mereka terus berupaya untuk mencetak gol penentu kemenangan.

Tekanan kembali datang dari China di menit-menit akhir pertandingan, namun penampilan solid dari lini belakang Indonesia, yang diperkuat oleh penjaga gawang yang tampil cemerlang, berhasil menjaga gawang tetap aman dari kebobolan. Gol kemenangan akhirnya lahir pada menit ke-87 melalui Keanu Senjaya, pemain pengganti yang masuk dari bangku cadangan. Keanu berhasil memanfaatkan umpan matang dari rekannya dan melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihalau oleh penjaga gawang China.

Gol tersebut disambut dengan kegembiraan luar biasa oleh seluruh pemain dan staf pelatih Indonesia. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen Grup B dengan mengoleksi tiga poin dari satu pertandingan. Namun, Indonesia masih kalah selisih gol dari Jepang yang berada di puncak klasemen setelah sebelumnya menang 3-1 atas Qatar. Hasil ini menunjukkan bahwa persaingan di Grup B sangat ketat dan setiap pertandingan akan menjadi penentu bagi tim-tim yang ingin lolos ke fase berikutnya.

Dengan kemenangan ini, Indonesia dan Jepang menjadi kandidat kuat untuk melaju ke babak selanjutnya, namun mereka harus tetap waspada dan terus meningkatkan performa mereka di pertandingan-pertandingan mendatang. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengungkapkan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari persiapan yang matang dan kerja keras seluruh tim. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan introspeksi setelah setiap pertandingan untuk terus memperbaiki performa tim dan mencapai tujuan akhir, yaitu menjadi juara Piala Asia U-17 2026.

Pertandingan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai apakah pertandingan Timnas Indonesia vs China di Piala Asia U-17 akan ditayangkan di TV Nasional.





