Garuda Muda Jalani Pertandingan Perdana di Piala Asia U17, Hadapi China Malam Ini

Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangan mereka di Piala Asia U17 2026 dengan menghadapi China U17. Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi strategi Kurniawan Dwi Yulianto dan sangat krusial untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia U17.

Pertandingan perdana Tim Nasional Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2026 akan digelar malam ini, Selasa, 5 Mei 2026, pukul 23.30 WIB. Garuda Muda akan menghadapi tantangan berat dari tim China U17 dalam laga pembuka Grup B yang berlangsung di King Abdullah Sports City Training Stadium (Pitch A), Jeddah, Arab Saudi.

Pertandingan ini menjadi tolok ukur penting bagi strategi yang telah dirancang oleh pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Mengamankan poin di pertandingan pertama ini sangatlah krusial, mengingat Indonesia berada dalam grup yang dihuni oleh tim-tim kuat seperti Jepang dan Qatar. Kurniawan telah mempersiapkan tim dengan pemain-pemain terbaiknya, dengan harapan mampu meredam kecepatan dan kekuatan para pemain China.

Kemenangan dalam laga ini tidak hanya akan memberikan tambahan poin di klasemen, tetapi juga akan menjadi suntikan moral yang berharga bagi para pemain muda Indonesia, membekali mereka dengan kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di fase grup. Para penggemar setia Timnas Indonesia di tanah air dapat menyaksikan langsung jalannya pertandingan melalui siaran televisi RCTI, serta melalui layanan live streaming yang tersedia di aplikasi Vision+.

Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia sangat diharapkan agar Garuda Muda dapat meraih hasil maksimal dalam pertandingan pembuka ini, demi menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Selain pertandingan Timnas U17, dunia sepak bola juga diwarnai dengan berbagai berita menarik. Bek Timnas U17 Indonesia, Mathew Baker, mengungkapkan optimisme bahwa skuad Garuda Muda mampu lolos ke Piala Dunia U17 2026 melalui kerja keras, disiplin, dan kebersamaan di Piala Asia U17.

Di sisi lain, Michael Carrick menghadapi tantangan untuk mengamankan posisinya sebagai manajer permanen Manchester United, meskipun telah melakukan berbagai upaya. Legenda Manchester United, Peter Schmeichel, memberikan kritik terhadap keputusan klub melepas Rasmus Hojlund, yang kini tampil gemilang bersama Napoli dan berpotensi dipermanenkan. Ajax Amsterdam juga dilaporkan tertarik untuk merekrut Arne Slot sebagai pelatih baru, namun peluang tersebut dinilai sulit karena kontrak dan dukungan yang diberikan oleh manajemen Liverpool.

Schmeichel juga menyarankan Manchester United untuk mempertimbangkan perekrutan Granit Xhaka sebagai alternatif dari Sandro Tonali untuk memperkuat lini tengah. Borneo FC menunjukkan ketangguhan mental dengan menyatakan tidak tertekan dalam persaingan meraih gelar juara Super League 2025/2026, bahkan berambisi untuk menggeser posisi Persib Bandung. Pertandingan antara Manchester City dan Everton berakhir dengan skor imbang 3-3 dalam laga yang penuh drama di pekan ke-35 Premier League.

Liga Champions UEFA musim 2025/2026 kini memasuki fase yang paling mendebarkan, dengan berbagai pertandingan krusial yang sedang berlangsung. Pertandingan Serie A Liga Italia antara AS Roma dan Fiorentina juga menjadi sorotan, disiarkan secara langsung oleh ANTV. Pengakuan jujur Arne Slot usai kekalahan Liverpool dari Manchester United menjadi berita yang banyak dicari oleh pembaca VIVA Bola. Pep Guardiola, pelatih Manchester City, memberikan apresiasi kepada para pemainnya meskipun hanya mampu bermain imbang melawan Everton.

Di luar dunia sepak bola, Universitas Harkat Negeri Kabupaten Tegal telah menggelar wisuda perdana, meluluskan 838 mahasiswa dari berbagai program studi. Blue Bird mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 11,6 persen pada kuartal pertama tahun 2026, menunjukkan kinerja yang positif di tengah tantangan ekonomi. Pasar Titi Kuning Kota Medan berhasil lolos seleksi ketat dalam Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Nasional Tahun 2026





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas U17 Piala Asia U17 China U17 Kurniawan Dwi Yulianto Sepak Bola RCTI Vision+ Piala Dunia U17 Manchester United Liga Champions Blue Bird Universitas Harkat Negeri Tegal Pasar Titi Kuning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tantangan Timnas U17 Indonesia Menuju Piala Dunia U17 2026Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 setelah hasil kurang memuaskan di ASEAN U17 Championship 2026 dan evaluasi dari media Vietnam.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Menang 4-0 atas Timor Leste di ASEAN U17 Championship 2026Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Timor Leste dalam laga pertama babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dan asisten Dwi Prio Utomo mempersiapkan tim untuk menghadapi lawan berat seperti China, Qatar, dan Jepang. Pengamat Bung Kesit menyebutkan tantangan besar bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan 2026, meski tim menunjukkan performa bagus di Piala Asia sebelumnya.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Menghadapi Tantangan Berat dalam Persiapan Piala Asia U17 2026Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat dalam persiapan menghadapi Piala Asia U17 2026. Dalam laga ketiga babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026, tim berhadapan dengan Vietnam dan berakhir dengan skor 0-0. Pengamat sepak bola, Rizal Pahlevi, memberikan analisis mendalam tentang kondisi tim saat ini, termasuk peningkatan performa pertahanan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, faktor ekonomi dan dinamika sosial juga menjadi sorotan.

Read more »

Didampingi Legenda Asia, Drawing Piala Asia 2027 Dipimpin oleh Sekjen AFC Asal MalaysiaBerita Didampingi Legenda Asia, Drawing Piala Asia 2027 Dipimpin oleh Sekjen AFC Asal Malaysia terbaru hari ini 2026-05-05 20:02:48 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Mathew Baker Sebut Timnas U17 Indonesia Berpeluang Lolos Piala Dunia U17 2026Mathew Baker menilai Timnas U17 Indonesia memiliki modal untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026.

Read more »

Mathew Baker: Timnas Indonesia U17 Punya Peluang Lolos ke Piala Dunia 2026Bek timnas U17 Indonesia, Mathew Baker, optimistis skuad Garuda Muda mampu lolos ke Piala Dunia U17 2026 dengan kerja keras, disiplin, dan kebersamaan di Piala Asia U17.

Read more »