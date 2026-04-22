Garuda Jaya Pertahankan Asa Juara Ketiga Proliga 2026 Setelah Kalahkan Samator

Jakarta Garuda Jaya berhasil mengalahkan Surabaya Samator dalam duel lima set yang menegangkan di leg kedua Grand Final Proliga 2026, memaksa pertandingan penentuan untuk perebutan juara ketiga.

Persaingan untuk merebut posisi juara ketiga Proliga 2026 semakin ketat dan mendebarkan. Pertandingan leg kedua Grand Final di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Rabu, 22 April 2026, menjadi saksi keberhasilan tim Jakarta Garuda Jaya mempertahankan harapan mereka dengan mengalahkan Surabaya Samator dalam pertarungan lima set yang sangat sengit.

Kemenangan ini tidak hanya memberikan semangat baru bagi Garuda Jaya, tetapi juga memaksa kedua tim untuk bertanding lagi dalam laga penentuan demi meraih gelar juara ketiga Proliga. Skor akhir pertandingan adalah 3-2 (25-23, 22-25, 19-25, 25-22, 15-13), yang membuat kedudukan agregat menjadi imbang 1-1. Hasil ini memastikan bahwa perebutan juara ketiga akan ditentukan dalam pertandingan berikutnya yang akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Pertandingan ini menjadi bukti nyata betapa kompetitifnya Proliga dan semangat juang yang tinggi dari para pemain.

Sejak awal pertandingan, kedua tim menampilkan performa terbaik mereka. Pelatih Garuda Jaya, Nur Widayanto, menurunkan pemain-pemain andalannya seperti Dawuda, Fauzan Nibras, dan Movsar Bataev sebagai motor serangan utama. Di sisi lain, Surabaya Samator juga tidak kalah dengan menampilkan Jordan Michael dan Lyvan Taboada yang berusaha keras untuk meladeni permainan cepat dari Garuda Jaya. Pertandingan dimulai dengan tempo yang tinggi, kedua tim saling mengejar poin hingga mencapai angka 10-10.

Garuda Jaya sempat memimpin dengan skor 17-14, namun Samator menunjukkan ketangguhan mereka dengan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 18-18 dan bahkan berbalik unggul 19-18. Ketegangan semakin memuncak di poin-poin kritis, namun Garuda Jaya berhasil memanfaatkan strategi pergantian pemain Samator dengan memasukkan Rama Fauzan untuk memastikan kemenangan di set pertama dengan skor 25-23, berkat blok mematikan dari Fauzan Nibras dan rekan-rekannya. Namun, Samator tidak menyerah begitu saja dan bangkit di set kedua, dengan Tedy Oka menjadi bintang yang menyeimbangkan permainan.

Meskipun Garuda Jaya sempat memimpin 11-10, Samator berhasil menekan balik di akhir set dan menutupnya dengan skor 25-22. Kepercayaan diri Samator semakin meningkat di set ketiga, dan mereka berhasil mengendalikan permainan dengan kematangan Jordan Michael dan rekan-rekannya. Mereka melesat meninggalkan Garuda Jaya hingga skor 23-16 dan mengakhiri set dengan kemenangan meyakinkan 25-19, membalikkan keadaan menjadi 2-1 secara keseluruhan. Dalam situasi yang sulit, Jakarta Garuda Jaya menunjukkan mental baja dan bermain habis-habisan di set keempat.

Mereka sempat tertinggal 13-16, tetapi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 19-19 dan berbalik unggul 20-19. Meskipun Samator sempat menyamakan skor menjadi 21-21, Garuda Jaya tetap fokus dan berhasil memenangkan set ini dengan skor 25-22, memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Set kelima berlangsung sangat emosional, dengan Garuda Jaya langsung tancap gas dan memimpin 5-3. Samator yang berpengalaman berhasil menyamakan skor menjadi 10-10, namun Garuda Jaya berhasil menjaga margin satu angka hingga mencapai 14-13.

Pukulan terakhir yang gagal dibendung oleh lawan memastikan kemenangan 15-13 bagi Garuda Jaya. Pelatih Garuda Jaya, Nur Widayanto, mengakui bahwa timnya bermain lebih terbuka dibandingkan pertandingan pertama, sementara pemain Garuda Jaya, Fauzan Nibras, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan tersebut dan mengatakan bahwa mereka bermain lebih tenang. Manajer tim Samator, Hadi Sampurno, mengakui bahwa timnya sudah diingatkan untuk mewaspadai peningkatan performa Garuda Jaya, dan pemain Samator, Jordan Michael, mengakui bahwa Garuda Jaya tampil lebih tenang dan Samator merasa tertekan





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Proliga 2026 Jakarta Garuda Jaya Surabaya Samator Volly Grand Final Juara Ketiga

United States Latest News, United States Headlines

