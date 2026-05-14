Garuda Jaya Kalah di Perempat Final AVC Men’s Volleyball Champions League

Jakarta Garuda Jaya harus mengakui keunggulan Foolad Sirjan Iranian (FSI) pada perempat final AVC Men’s Volleyball Champions League 2026. Wakil Indonesia tumbang 0-3 (14-25, 12-25, 12-25) sehingga gagal mengikuti Jakarta Bhayangkara Presisi melaju ke semifinal.

Mengandalkan mayoritas pemain muda, Jakarta Garuda Jaya berupaya memberikan perlawanan kepada FSI yang diperkuat sejumlah pemain senior berpengalaman. Sejak set pertama dimulai, FSI langsung mengendalikan jalannya pertandingan. Kombinasi serangan cepat dan pertahanan solid membuat para pemain JGJ kesulitan keluar dari tekanan. Tim asal Iran itu pun menutup set pembuka dengan kemenangan 25-14.

Memasuki set kedua, dominasi FSI semakin terlihat. Dua service ace dari Aleksandar Nikolov membawa timnya unggul jauh 12-3. Meski JGJ sempat mencoba bangkit, pengalaman dan ketenangan para pemain FSI membuat mereka tetap nyaman menguasai permainan hingga kembali menang 25-12. Pada set ketiga, pelatih JGJ Coach Tjahjono mencoba mengubah ritme permainan dengan memasukkan Nibras menggantikan Sokolov di posisi outside hitter.

Pergantian tersebut sempat membuat permainan Garuda Jaya lebih kompetitif di awal set. Namun memasuki pertengahan pertandingan, sejumlah kesalahan sendiri kembali menghantui JGJ. Service error, spike yang berhasil diblok lawan, hingga receive yang kurang maksimal membuat FSI perlahan memperlebar jarak menjadi 19-10. FSI akhirnya memastikan kemenangan set ketiga dengan skor 25-12 sekaligus menutup laga dengan kemenangan 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya.

Hasil tersebut membawa Foolad Sirjan Iranian menjadi tim terakhir yang lolos ke semifinal AVC Men’s Volleyball Champions League 2026. Pemain Jakarta Garuda Jaya Tedi Oka menilai laga melawan tim sekelas FSI menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Garuda Jaya. Sementara itu, pemain FSI Aleksandar Nikolov mengaku bersyukur timnya berhasil mengamankan kemenangan sekaligus tiket semifinal. Timnya kini mulai fokus mempersiapkan diri menghadapi lawan berat berikutnya dari Jepang





