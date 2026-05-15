Garuda Baru Lagi Berkibar! Indonesia Berhasil Jadi Juara Street Child World Cup 2026 Boys Shield

Tim Garuda Baru Indonesia mengangkat trofi juara Street Child World Cup (SCWC) 2026 kategori Boys Shield di Parque Ecológico Lago de Texcoco ? Zona del Lago de Texcoco, Estado de México, Meksiko, Kamis (14/5/2026) waktu setempat.

Indonesia memastikan gelar juara usai mengalahkan Argentina melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Prestasi membanggakan dicatat oleh Tim Garuda Baru Indonesia setelah berhasil menjadi juara Street Child World Cup (SCWC) 2026 kategori Boys Shield di Mexico City, Meksiko. Partai final yang digelar di Parque Ecológico Lago de Texcoco – Zona del Lago de Texcoco, Estado de México, Kamis (14/5/2026) waktu setempat, Indonesia berhasil mengalahkan Argentina lewat babak adu penalti.

Setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal, Indonesia sukses menggulung Argentina 3-2 lewat babak adu penalti. Mahir Bayasut menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil pembinaan jangka panjang dari Yayasan Sahabat Anak (YSA), Yayasan Transmuda Energi Nusantara (TEN), dan Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM), melalui partisipasi ini, Indonesia mengusung kampanye hak anak atas lingkungan yang layak, termasuk akses air bersih, sanitasi, ruang bermain aman, dan perlindungan dari kekerasan





