Garuda Asia Siap Taklukkan Malaysia di Laga Krusial Kualifikasi Piala Dunia U-17 2026

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Malaysia dalam pertandingan kedua Grup A kualifikasi Piala Dunia U-17 2026. Kemenangan menjadi krusial untuk melaju ke semifinal, sementara Malaysia berjuang menjaga peluang. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Kamis (16/4) malam.

Perjalanan Tim Nasional Indonesia U-17 dalam kualifikasi Piala Dunia U-17 2026 terus berlanjut dengan semangat membara. Setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Timor Leste di pertandingan pembuka grup, " Garuda Asia " kini bersiap untuk menghadapi rival sengit mereka, Malaysia . Laga krusial ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Kamis malam, 16 April pukul 19.30 WIB.

Pertandingan ini diprediksi akan menyajikan drama yang intens, mengingat sejarah panjang persaingan kedua negara di kancah sepak bola. Pelatih Timnas U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, menekankan pentingnya para pemain untuk tetap fokus dan tidak terlena dengan kemenangan sebelumnya. Meskipun Malaysia baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Vietnam dalam laga sebelumnya, Kurniawan mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan lawan. Kemenangan melawan Malaysia akan menjadi batu loncatan penting untuk memuluskan langkah Putu Ekayana dan rekan-rekannya menuju babak semifinal. Sebaliknya, bagi tim Malaysia, pertandingan ini adalah kesempatan terakhir untuk menjaga asa mereka tetap hidup di turnamen ini. Dukungan penuh dari para suporter yang diprediksi akan memadati Stadion Gelora Joko Samudro diharapkan dapat menjadi tambahan energi bagi para talenta muda Indonesia. Mereka diharapkan mampu memberikan tekanan sejak menit awal pertandingan. Ketajaman lini serang yang diperkuat oleh Putu Ekayana, serta koordinasi solid di lini pertahanan yang dikomandoi oleh kapten tim, akan kembali diuji dalam duel serumpun yang penuh gengsi ini. Bagi para penggemar sepak bola yang ingin menyaksikan langsung perjuangan "Garuda Muda", pertandingan ini akan disiarkan secara langsung dan dapat diakses melalui berbagai platform digital yang tersedia.





