GARTAC meluncurkan koleksi eksklusif bersama Harris Vriza yang menggabungkan fungsionalitas taktikal dengan gaya urban. Koleksi ini dirancang untuk pria modern yang mengutamakan kenyamanan, fleksibilitas, dan identitas diri dalam penampilan sehari-hari.

Kolaborasi terbaru antara brand GARTAC dan aktor Harris Vriza telah resmi meluncurkan koleksi busana pria yang menggabungkan estetika urban dengan fungsionalitas taktikal. Peluncuran ini menandai pergeseran paradigma dalam dunia fashion pria, di mana pria tidak lagi dipaksa untuk sekadar mengikuti tren sesaat, melainkan didorong untuk mengekspresikan karakter dan identitas pribadi mereka melalui pilihan pakaian sehari-hari. Koleksi eksklusif ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pria modern yang memiliki mobilitas tinggi, yang menuntut pakaian mampu menyesuaikan diri dengan berbagai aktivitas tanpa mengorbankan kenyamanan.

Konsep Fungsionalitas dan Kenyamanan

Koleksi GARTAC x Harris Vriza dirancang dengan filosofi bahwa pakaian harus menjadi perpanjangan dari kepribadian pemakainya, bukan sekadar pelengkap visual. GARTAC, yang dikenal sebagai Garuda Tactical, membawa DNA brand yang tangguh, fungsional, dan siap menemani beragam aktivitas ke dalam ranah gaya urban. Hal ini memastikan bahwa setiap potongan busana dalam koleksi ini tidak hanya terlihat stylish, tetapi juga memiliki ketahanan dan kepraktisan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menjawab tantangan bagi pria yang ingin tampil rapi dan percaya diri tanpa harus mengorbankan kenyamanan fisik mereka.

Also read Fakultas Teknik UI Perkuat Kolaborasi Akademik di Hong Kong

Perspektif Personal Harris Vriza

Harris Vriza berperan penting dalam menerjemahkan visi brand menjadi produk yang relevan dengan keseharian. Aktor tersebut menekankan bahwa bagi seorang pria, gaya berpakaian adalah salah satu cara utama untuk menunjukkan identitas diri. Dalam proses kreatif kolaborasi ini, Harris memastikan bahwa koleksi yang dihasilkan adalah pakaian yang benar-benar ia gunakan sehari-hari. Ia mencari keseimbangan antara kenyamanan, fleksibilitas, dan kemampuan pakaian untuk memberikan sentuhan berbeda pada penampilan. Tujuannya adalah menciptakan busana yang dapat menjadi teman setia pria modern dalam menjelajahi berbagai peran dan agenda mereka.

Advertisement

Visi Branding dan Pendekatan Kreatif

Laurencia Debbora, Founder dan Owner GARTAC, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan strategi untuk memperluas jangkauan brand ke pasar fashion yang lebih luas. Ia menyatakan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap penampilan, tetapi juga dapat merepresentasikan karakter dan membangun kepercayaan diri pemakainya. Dengan menggabungkan karakter khas GARTAC yang taktikal dengan sentuhan personal Harris Vriza, brand ini ingin mempertegas bahwa gaya modern tidak harus rumit. Perpaduan antara kenyamanan, fungsi, dan karakter personal menjadi fondasi utama untuk membangun penampilan yang autentik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini.

Peluncuran dan Ketersediaan Produk

Peluncuran koleksi ini dikemas dalam acara intimate gathering yang mempertemukan Harris Vriza dengan para tamu undangan, rekan media, dan penggemar brand. Acara tersebut menyajikan fashion show sebagai presentasi utama, diikuti oleh sesi wawancara eksklusif di mana Harris berbagi cerita mengenai proses kolaborasi dan inspirasi di balik desain koleksi tersebut. Harris mengungkapkan rasa syukurnya dapat memperkenalkan koleksi ini secara langsung, merasa seperti membagikan sisi lain dirinya di luar dunia akting. Ia berharap koleksi ini dapat menemani banyak orang untuk tampil lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Koleksi eksklusif GARTAC x Harris Vriza kini telah tersedia melalui saluran penjualan resmi GARTAC, menawarkan pilihan bagi pria yang ingin mengeksplorasi gaya urban dengan sentuhan personal.