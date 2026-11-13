Garmin fēnix 9 Pro Resmi Masuk Indonesia dengan Harga Mulai Rp20 Jutaan

Garmin resmi peluncuran fēnix 9 Pro di Indonesia mulai 27 Oktober 2026 dengan harga Rp20.790.000. Smartwatch premium ini dilengkapi layar AMOLED terang, casing titanium, dan navigasi canggih untuk atlet.

Garmin secara resmi meluncurkan smartwatch premium Garmin fēnix 9 Pro di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2026. Perangkat multisport ini hadir dengan harga mulai dari Rp20.790.000 dan dirancang khusus untuk mendukung berbagai aktivitas olahraga intens serta petualangan di luar ruangan. Kehadiran produk ini menandai perluasan portofolio perangkat keras Garmin di pasar Indonesia dengan spesifikasi tinggi.

Desain Premium dengan Layar AMOLED Terang

Seri Garmin fēnix 9 Pro menawarkan casing berbahan titanium yang kokoh dan tahan lama untuk berbagai kondisi cuaca. Pengguna dapat memilih antara varian layar AMOLED standar atau varian Solar yang memiliki fitur pengisian daya tambahan. Untuk ukuran layar, varian AMOLED tersedia dalam tiga pilihan ukuran yaitu 43 mm, 47 mm, dan 51 mm. Sementara itu, varian Solar hanya tersedia dalam ukuran yang lebih besar yaitu 47 mm dan 51 mm.

Also read Kementerian Kebudayaan siapkan pendanaan koproduksi film Rp20 miliar

Layar AMOLED pada perangkat ini mampu mencapai kecerahan maksimal hingga 3.000 nits agar tetap terbaca jelas di bawah cahaya matahari langsung. Pada model ukuran 51 mm, dimensi layar mencapai 1,5 inci yang memberikan area tampilan lebih luas untuk membaca data latihan. Permukaan layar dilindungi oleh kaca safir yang dirancang kuat untuk mengurangi risiko goresan saat digunakan dalam kegiatan fisik berat.

Fitur Navigasi dan Pemantauan Olahraga

Garmin menyematkan senter LED terintegrasi pada perangkat untuk membantu pengguna saat beraktivitas di lingkungan dengan pencahayaan minim. Dari sisi penyimpanan data, seri fēnix 9 memiliki kapasitas internal sebesar 64 GB yang dapat digunakan untuk menyimpan peta digital dan file musik. Fitur GPS multiband juga hadir untuk menentukan posisi pengguna dengan akurasi tinggi saat beraktivitas di luar ruangan.

Advertisement

Pemrosesan peta pada seri ini meningkat hingga 30 persen dibandingkan generasi sebelumnya untuk pengalaman navigasi yang lebih responsif. Fitur Perspective View membantu pengguna memahami gambaran medan dan jalur perjalanan secara visual. Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur Stamina Zones dan Stamina Curve untuk memantau perubahan daya tahan tubuh selama latihan intensif.

Daya Tahan Baterai dan Fitur Konektivitas

Garmin mengklaim baterai varian fēnix 9 Pro Solar ukuran 51 mm dapat bertahan hingga 57 hari dalam mode smartwatch. Angka tersebut dicapai dengan dukungan pengisian daya tenaga surya dan paparan cahaya matahari yang memadai. Daya tahan baterai aktual dapat bervariasi tergantung pada pengaturan perangkat, penggunaan GPS, tingkat kecerahan layar, dan fitur lainnya.

Untuk keselamatan dan koneksi, perangkat dilengkapi fitur LiveTrack yang memungkinkan orang lain mengikuti aktivitas pengguna secara real-time. Fitur Garmin Locate juga tersedia untuk membantu pengguna membagikan lokasi melalui aplikasi Garmin Messenger. Seri ini menyasar pengguna rutin yang melakukan lari, bersepeda, mendaki gunung, dan olahraga multisport lainnya.