GAPKI dan BPDP Dorong Peremajaan Sawit Rakyat untuk Jaga Daya Saing Industri

Forum IPOS 2026 di Medan menghasilkan enam rekomendasi strategis untuk percepatan peremajaan sawit rakyat dan tata kelola industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan.

Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan daya saing global, terutama dengan adanya mandat B50. Gapki dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS) secara aktif mendorong program peremajaan sawit rakyat serta merumuskan enam rekomendasi strategis untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.

Forum Stakeholder IPOS 2026 di Medan

Sumatera Utara bersama BPDPKS menggelar Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS Forum) 2026 di Medan pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2026. Acara tahunan ini dihadiri lebih dari lima ratus peserta dari berbagai kalangan termasuk petani, pengusaha, akademisi, dan regulator.

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Forum tersebut dibagi menjadi enam sesi fokus yang membahas percepatan Peremajaan Sawit Rakyat, tata kelola, produktivitas, ekspor satu pintu, serta inovasi industri. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian, Timbas, menekankan bahwa harapan keberlanjutan industri sawit harus dijaga karena dampaknya masif terhadap perekonomian rakyat.

Timbas menambahkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan demi keberlangsungan industri sawit yang berdaya saing di Indonesia. Seluruh hasil diskusi dalam forum akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi yang diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan.

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Pentingnya Program Peremajaan Sawit Rakyat

Pondasi utama transformasi industri ini terletak pada keberhasilan program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Tri Widarto, menegaskan bahwa PSR bukan sekadar aksi mengganti pohon tua, melainkan kesempatan membangun kembali pondasi perkebunan rakyat agar lebih produktif dan efisien.

Heru Tri Widarto menyatakan bahwa prinsip keberlanjutan tidak boleh ditawar. Hal ini bukan hanya demi memenuhi standar perdagangan internasional, tetapi juga untuk memastikan daya saing jangka panjang industri kelapa sawit nasional di pasar global yang semakin kompetitif.

Berdasarkan data BPDPKS periode 2016 hingga 30 September 2026, capaian program PSR secara nasional telah menjangkau 438.217 hektar untuk 196.846 pekebun. Total dana bantuan yang tersalurkan mencapai Rp12,48 triliun selama periode tersebut untuk mendukung revitalisasi kebun-kebun rakyat.

Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Swasta

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDPKS, Normansyah Hidayat Syahruddin, memaparkan bahwa keberhasilan PSR lahir dari kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, koperasi, dan pihak swasta. Dukungan serupa disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, Alfi Syahriza.

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Alfi Syahriza menjelaskan bahwa percepatan PSR memerlukan ekosistem yang utuh dan terintegrasi. Khusus di Sumatera Utara, realisasi PSR dari tahun 2022 hingga triwulan III 2026 mencatatkan area seluas 19.902,13 hektar bagi 9.048 pekebun dengan total dana Rp553,76 miliar.

Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan

Heru Tri Widarto menantikan rekomendasi konkret dari forum ini untuk memperluas ruang kolaborasi nyata demi masa depan industri yang lebih baik. Enam rekomendasi strategis mencakup pengakhiran ketidakpastian hukum dan penyelesaian tumpang tindih kawasan hutan serta pertanahan.

Rekomendasi lainnya memastikan penertiban lahan tidak memicu ketidakpastian baru bagi para pelaku usaha. Selain itu, kebijakan ekspor satu pintu diharapkan dapat memperlancar perdagangan tanpa menambah beban industri kelapa sawit nasional.