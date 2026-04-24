Ganteng-Ganteng Genteng: Serial Komedi Viral Terinspirasi dari Jatiwangi Cup

Serial terbaru 'Ganteng-Ganteng Genteng: Kontes Otot Paling Viral' dari BASE Entertainment dan Studio Antelope terinspirasi dari kompetisi binaraga buruh pabrik genteng, Jatiwangi Cup. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang pewaris perusahaan konstruksi yang berusaha menyelamatkan pabrik genteng keluarga dengan memanfaatkan kontes adu kekuatan yang unik.

Kolaborasi menarik antara BASE Entertainment dan Studio Antelope menghadirkan sebuah serial komedi terbaru yang menjanjikan, berjudul Ganteng-Ganteng Genteng : Kontes Otot Paling Viral. Serial ini bukan sekadar hiburan semata, melainkan sebuah karya yang terinspirasi dari fenomena unik dan otentik yang terjadi di Jatiwangi , Majalengka.

Inspirasi utama serial ini berasal dari Jatiwangi Cup, sebuah kompetisi binaraga yang melibatkan para buruh pabrik genteng, yang digagas oleh Jatiwangi Art Factory. Kompetisi ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kebanggaan lokal dan upaya menjaga budaya lokal agar tetap relevan di tengah arus globalisasi. Muhammad Omar Azis, sebagai Eksekutif Produser, mengungkapkan bahwa ketertarikan mereka terhadap Jatiwangi Cup muncul dari keunikan budaya lokal yang sangat kuat.

Ia menjelaskan bahwa para 'manusia genteng' ini memiliki rasa memiliki dan kebanggaan terhadap identitas mereka yang sangat tinggi. Meskipun serial ini merupakan karya fiksi, semangat autentik masyarakat Jatiwangi menjadi fondasi utama dalam pengembangannya. Untuk memastikan akurasi dan kedalaman cerita, tim penulis naskah yang dipimpin oleh Farhan Arief melakukan riset mendalam langsung di lokasi. Mereka menghadiri Jatiwangi Cup setiap tanggal 17 Agustus, mengamati rutinitas para buruh, dan memahami mengapa kompetisi ini begitu penting bagi mereka.

Farhan menjelaskan bahwa di balik kelucuan dan keabsurdan kompetisi binaraga dengan minyak goreng atau baby oil, terdapat misi serius untuk melestarikan komunitas dan budaya lokal. Proses syuting di Jatiwangi juga disambut antusias oleh warga sekitar. Banyak warga yang datang untuk menyaksikan langsung proses produksi, bahkan memicu kemunculan pedagang kaki lima, menciptakan suasana yang ramai dan meriah seperti karnaval. Sutradara, Jaya Sukma, menekankan pentingnya menjaga karakter visual Jatiwangi yang kuat agar penonton dapat merasakan dunia yang autentik dan meyakinkan.

Serial Ganteng-Ganteng Genteng mengisahkan perjalanan Joni Wirata, seorang pewaris perusahaan konstruksi yang hidupnya serba dimanjakan. Segalanya berubah ketika sebuah video dirinya memukul klien menjadi viral di media sosial, menghancurkan reputasinya dan menyebabkan pemecatannya dari perusahaan keluarga. Tidak ingin dikalahkan oleh kakaknya, Claudia, Joni memutuskan untuk pergi ke Ciwani dan membuktikan kemampuannya dengan menjual pabrik genteng keluarga yang selama ini tidak berhasil dipasarkan. Namun, kenyataan pahit menantinya; pabrik tersebut hanyalah bangunan tua yang terbengkalai dengan pekerja-pekerja yang unik dan sulit diandalkan.

Di tengah kegagalannya, Joni menemukan sebuah kontes adu kekuatan antar pekerja pabrik yang absurd namun memiliki potensi viral. Dari sinilah muncul ide brilian Joni untuk memanfaatkan kontes tersebut sebagai kunci untuk menyelamatkan pabrik yang hampir bangkrut. Serial ini menampilkan jajaran aktor muda dan komika berbakat, termasuk Antonio Blanco Jr. sebagai Joni Wirata, Zsa Zsa Utari, Dian Sidik, Apos Hutagaol, Raffly Atama, dan Jasmine Nadya.

Untuk menghidupkan karakter mereka, para pemain mengikuti workshop intensif selama dua hari di pabrik genteng asli di Jatiwangi. Mereka tidak hanya belajar berakting, tetapi juga merasakan langsung bagaimana menjadi buruh pabrik, mulai dari mencangkul, mengolah tanah, hingga memproduksi genteng menggunakan mesin pres di bawah guyuran hujan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan gerakan tubuh yang organik dan meyakinkan. Serial Ganteng-Ganteng Genteng akan tayang eksklusif di platform Vidio mulai Jumat, 24 April 2026.

Serial ini menjanjikan kombinasi antara komedi segar, cerita yang relatable, dan sentuhan budaya lokal yang kuat, menjadikannya tontonan yang menarik dan menghibur bagi semua kalangan





