Ganjil-Genap Kembali Diterapkan di Jakarta: Upaya Mengurai Kemacetan

Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem ganjil-genap pada 13-17 April 2026 di 25 ruas jalan utama untuk mengatasi kemacetan. Kebijakan ini berdasarkan Pergub No. 88 Tahun 2019 dan tidak berlaku pada hari libur nasional. Pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai UU Lalu Lintas.

Ilustrasi penerapan sistem ganjil-genap yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di jalanan Ibu Kota. Kebijakan ini merupakan upaya berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi, terutama pada jam-jam sibuk.

Sistem ganjil-genap ini kembali diaktifkan pada Senin, 13 April 2026, hingga Jumat, 17 April 2026, mencakup 25 ruas jalan utama di Jakarta. Dasar hukum yang digunakan untuk pemberlakuan ganjil-genap adalah Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019, yang mengatur pembatasan volume kendaraan pribadi berdasarkan angka terakhir pada pelat nomor kendaraan.

Pengendara kendaraan bermotor wajib menyesuaikan diri dengan jadwal yang berlaku, di mana kendaraan dengan pelat nomor ganjil diizinkan melintas pada tanggal ganjil dan kendaraan dengan pelat nomor genap diizinkan melintas pada tanggal genap. Aturan ini tidak berlaku pada hari libur nasional, memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran ganjil-genap dilakukan secara tegas, sesuai dengan ketentuan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi diberikan kepada pengemudi yang melanggar aturan, dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mengurangi volume kendaraan di jalan raya.

Kebijakan ganjil-genap merupakan bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran arus lalu lintas, mengurangi polusi udara, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem ganjil-genap dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi lalu lintas di Jakarta. Selain itu, Pemprov juga terus berupaya mengembangkan solusi transportasi lainnya, seperti peningkatan layanan transportasi publik, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Implementasi kebijakan ganjil-genap ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Jakarta. Kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas dan kepatuhan terhadap aturan merupakan kunci utama keberhasilan dari upaya ini.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mensosialisasikan kebijakan ganjil-genap kepada masyarakat, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan.





