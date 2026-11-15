Gangguan Telekomunikasi FAA Akibatkan Ground Stop Penerbangan AS Terbesar Sejak 2001

Modernisasi jaringan telekomunikasi oleh L3Harris di Bandara LaGuardia dan AS menyebabkan penghentian penerbangan nasional terlama sejak 2001. Lihat dampak dan investigasi FAA.

Kejadian luar biasa terjadi di Bandara LaGuardia, New York, pada tanggal 13 November 2026, ketika Federal Aviation Administration (FAA) memberlakukan penghentian keberangkatan (ground stop) secara nasional bagi seluruh penerbangan domestik di Amerika Serikat. Tindakan drastis ini diambil akibat gangguan sistem telekomunikasi dan pengendalian lalu lintas udara yang parah.

Mekanisme Gangguan Jaringan Telekomunikasi

Perusahaan kontraktor pemerintah L3Harris saat itu sedang melanjutkan pekerjaan untuk memodernisasi jaringan telekomunikasi penerbangan di Amerika Serikat. Pekerjaan ini melibatkan penggantian kabel tembaga yang sudah sangat tua dan tidak lagi diproduksi dengan jaringan serat optik yang lebih modern. Saat melakukan pembaruan di sebuah lokasi terpencil, tim teknisi L3Harris memasang sebuah router yang seharusnya mengarahkan lalu lintas data dalam jaringan tersebut.

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Namun, router yang dipasang tersebut menyebabkan masalah sistemik yang signifikan. Router tersebut membanjiri perangkat lain dalam sistem pengendalian lalu lintas udara dengan mengirim 1.000 upaya koneksi setiap empat hingga lima detik. Akibat tekanan data yang berlebihan ini, 17 dari 22 pusat pengendalian lalu lintas udara rute di Amerika Serikat mengalami ketidakstabilan pada sistem komunikasi suara dan komunikasi darat.

Proses Identifikasi Masalah dan Tanggapan Otoritas

Otoritas penerbangan membutuhkan waktu 45 menit untuk mengidentifikasi sumber masalah utama dari gangguan sistem ini. Proses identifikasi terhambat karena pekerjaan pemeliharaan masih dicatat secara manual di atas kertas. Administrator Federal Aviation Administration (FAA), Bryan Bedford, menjelaskan bahwa FAA harus menelusuri dokumen-dokumen fisik tersebut untuk mengetahui siapa yang sedang mengerjakan apa.

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Sebagai langkah pencegahan keselamatan saat berupaya melacak penyebab gangguan, Bedford mengatakan keputusan diambil untuk menghentikan seluruh penerbangan. Pesawat-pesawat di Amerika Serikat tidak diizinkan terbang selama lebih dari empat jam. Penghentian penerbangan pada hari Jumat tanggal 13 November waktu setempat ini merupakan penghentian penerbangan terlama di negara tersebut sejak serangan 11 September 2001.

Dampak terhadap Penumpang dan Sistem Penerbangan

Dampak dari ground stop nasional ini sangat luas, memengaruhi ribuan penerbangan dan ribuan penumpang di seluruh Amerika Serikat. Menteri Perhubungan AS, Sean Duffy, mengonfirmasi bahwa penghentian penerbangan terjadi akibat dialihkannya sistem penting komunikasi antara pengendali lalu lintas udara dan pilot. Duffy menjelaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi yang telah berusia puluhan tahun tersebut tidak lagi mampu menangani beban operasional modern.

Analisis dari ahli penerbangan Miles O'Brien menggambarkan kondisi sistem Amerika Serikat saat itu sebagai rumah yang hampir dinyatakan tidak layak huni. O'Brien menyatakan bahwa banyak pihak melihat kejadian ini sebagai bukti bahwa sistem infrastruktur transportasi udara di Amerika Serikat dibiarkan memburuk selama bertahun-tahun. Keadaan ini memicu keraguan publik terhadap keamanan dan keandalan sistem yang ada.

Investigasi, Biaya, dan Tanggung Jawab Kontraktor

Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menyatakan bahwa tidak ada indikasi serangan siber dan bahwa semua orang dalam keadaan aman. Sementara itu, Menteri Perhubungan Sean Duffy mengatakan sistem tersebut memerlukan perombakan menyeluruh. Duffy memperkirakan bahwa biaya untuk perombakan infrastruktur ini akan menelan sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 909,5 triliun Rupiah.

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Pihak berwenang akan menyelidiki apakah gangguan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kerusakan peralatan. Duffy juga mengatakan akan ada evaluasi ulang terhadap praktik melakukan pembaruan sistem pada siang hari. Juliette Kayyem, mantan asisten menteri Keamanan Dalam Negeri AS, mempertanyakan mengapa pembaruan dilakukan pada salah satu hari tersibuk dalam seminggu untuk perjalanan udara. Ia menekankan pentingnya memiliki sistem cadangan yang siap mengambil alih jika proses pembaruan mengancam stabilitas sistem.

L3Harris mengonfirmasi bahwa mereka bekerja sama dengan FAA untuk memodernisasi infrastruktur komunikasi ruang udara dan mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung. Juru bicara L3Harris menyatakan bahwa perusahaan tersebut memandang serius penghentian penerbangan secara nasional ini serta dampaknya terhadap penumpang, maskapai, dan operasi lalu lintas udara. Perusahaan juga mengatakan mendukung FAA dalam penyelidikannya untuk memahami kondisi yang menyebabkan penghentian penerbangan nasional pada tanggal 13 November 2026.