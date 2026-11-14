Gangguan Sistem Radar FAA Hentikan Penerbangan AS 13 November 2026

Sistem radar dan komunikasi FAA mengalami gangguan parah pada 13 November 2026. Menteri Sean Duffy menyatakan perlu investasi 50 miliar dolar AS untuk memperbarui infrastruktur tua demi keselamatan penerbangan nasional.

Krisis penerbangan skala nasional melanda Amerika Serikat pada Jumat, 13 November 2026, setelah gangguan teknis serius pada sistem pengendalian lalu lintas udara memaksa otoritas menerbitkan perintah penghentian penerbangan secara mendadak. Menteri Transportasi AS, Sean Duffy, mengonfirmasi bahwa masalah pada sistem radar dan komunikasi di berbagai pusat kendali mulai terdeteksi sekitar pukul 15.36 waktu Eastern Time. Keputusan ini diambil demi menjaga keselamatan publik di tengah kekacauan operasional yang terjadi di seluruh wilayah udara negara tersebut.

Mekanisme Ground Stop Nasional FAA

Badan Penerbangan Federal AS atau Federal Aviation Administration (FAA) resmi memberlakukan ground stop nasional pada pukul 15.53 waktu setempat. Kebijakan darurat ini diterapkan karena keadaan luar biasa yang mengancam integritas sistem komunikasi antar pesawat dan menara kontrol. Meskipun keberangkatan dari darat dihentikan, FAA memastikan bahwa pesawat yang sudah berada di udara tetap diizinkan untuk melanjutkan perjalanan dan mendarat di bandara tujuan masing-masing dengan prosedur khusus.

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Dampak Operasional dan Reaksi Penumpang

Saat kebijakan penghentian diberlakukan, sekitar 3.500 pesawat sedang berada di wilayah udara AS, menciptakan tekanan ekstrem pada sistem yang sedang mengalami gangguan. Data dari perusahaan analisis penerbangan Cirium mencatat bahwa hingga pukul 19.05 waktu Eastern Time, sebanyak 827 penerbangan dialihkan. Dari jumlah tersebut, 670 penerbangan dikembalikan ke bandara keberangkatan awal, sementara 157 penerbangan lainnya dialihkan ke bandara alternatif di seluruh negara. Ribuan penumpang terlihat menunda keberangkatan atau menunggu bagasi di bandara-bandara utama seperti Seattle-Tacoma, Los Angeles, New York LaGuardia, dan Houston George Bush.

Akar Masalah Infrastruktur Komunikasi Tua

Menteri Transportasi Sean Duffy menjelaskan bahwa penyebab teknis utama adalah kelebihan beban data pada perangkat jaringan pengendalian lalu lintas udara. Router dan switch yang mengalami overload menghasilkan data yang tidak konsisten, memaksa FAA menghentikan operasi. Duffy menyoroti bahwa infrastruktur komunikasi yang masih menggunakan kabel tembaga dari era 1980-an tidak mampu menahan beban teknologi modern. Sebaliknya, perangkat baru yang baru saja dipasang tidak mengalami masalah serupa, mengindikasikan ketidakcocokan antara sistem lama dan baru.

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Tanggapan Keamanan Dalam Negeri

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, menyatakan bahwa FAA sedang memasang peralatan dan teknologi baru yang unintentionally membebani sistem lama. Namun, ia menegaskan bahwa penyelidikan menyeluruh masih berlangsung untuk memastikan penyebab pastinya. Menanggapi kekhawatiran tentang kemungkinan serangan siber atau gangguan akibat kecerdasan buatan, Mullin menyatakan bahwa sejauh ini tidak ditemukan bukti yang mengarah pada kedua skenario tersebut. Ia memperingatkan bahwa pemulihan operasional penuh membutuhkan waktu karena maskapai harus menyesuaikan kembali jadwal dan awak penerbangan.

Desakan Anggaran Darurat 50 Miliar Dolar

Penghentian penerbangan ini merupakan yang pertama sejak Januari 2023 ketika sistem komputer FAA mengalami kerusakan, dan terakhir terjadi pada serangan teroris 11 September 2001. Menyusul kejadian ini, Sean Duffy mendesak Kongres untuk memberikan pendanaan darurat sebesar 50 miliar dolar AS. Duffy menekankan bahwa pembaruan sistem pengendalian lalu lintas udara adalah kepentingan bipartisan yang mendesak untuk mencegah krisis serupa di masa depan dan memastikan keselamatan penerbangan nasional yang handal.