Gangguan Perjalanan KAI di Bekasi Timur Akibat Tabrakan Kereta

Terjadi gangguan perjalanan kereta api di Bekasi Timur akibat tabrakan antara PLB 5568A dan KA Argo Bromo Anggrek. KAI menyampaikan permohonan maaf dan sedang melakukan evakuasi serta investigasi.

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengumumkan terjadinya gangguan signifikan pada operasional kereta api di wilayah Bekasi Timur .

Gangguan ini terjadi pada hari Senin, 27 April, pukul 20.52 WIB, tepatnya di area emplasemen Stasiun Bekasi Timur, kilometer 28+920. Insiden ini disebabkan oleh tabrakan antara PLB 5568A (CL KPB-CKR) dengan PLB 4B, yaitu Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang melayani rute Gambir-Surabaya Pasar Turi. Dampak dari tabrakan ini sangat terasa, menyebabkan terganggunya seluruh operasional kereta api di lintas yang bersangkutan.

Franoto Wibowo, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, menyampaikan permohonan maaf mendalam atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para penumpang akibat gangguan ini. Beliau menjelaskan bahwa saat ini, PT KAI bekerja sama erat dengan pihak kepolisian untuk melakukan serangkaian tindakan penting. Langkah pertama adalah proses evakuasi terhadap seluruh rangkaian kereta yang terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, penanganan terhadap korban juga menjadi prioritas utama di lokasi kejadian.

KAI berkomitmen untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal dan melayani masyarakat dengan optimal. Franoto menegaskan bahwa petugas di lapangan telah merespons dengan cepat dan sigap untuk melakukan penanganan awal, mengamankan lokasi kejadian, serta berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan kereta api.

Sebagai tindakan pencegahan dan pengamanan, aliran listrik aliran atas (LAA) pada lintas Cibitung-Bekasi Timur dan area emplasemen Bekasi Timur untuk sementara waktu dinonaktifkan. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan selama proses evakuasi dan perbaikan berlangsung. Saat ini, penyebab pasti dari kejadian tabrakan tersebut masih dalam proses investigasi mendalam. Tim investigasi juga sedang melakukan pendataan secara rinci mengenai jumlah perjalanan kereta api yang terdampak oleh gangguan ini.

PT KAI berkomitmen untuk memberikan informasi terbaru secara berkala kepada masyarakat. Informasi ini akan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa dan platform resmi KAI. KAI juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh aturan keselamatan yang berlaku, terutama di area jalur rel dan perlintasan sebidang. Kepatuhan terhadap aturan keselamatan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang.

Keselamatan merupakan prioritas utama bagi PT KAI, dan perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan standar keselamatan dalam seluruh aspek operasionalnya. Selain itu, KAI juga akan meninjau kembali prosedur operasional standar (SOP) untuk memastikan bahwa semua langkah pencegahan telah dilakukan secara optimal. Perusahaan juga akan memberikan dukungan penuh kepada tim investigasi untuk mengungkap penyebab pasti dari kejadian ini dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

KAI berharap dengan adanya investigasi yang menyeluruh dan langkah-langkah perbaikan yang tepat, kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa depan. KAI juga berterima kasih atas pengertian dan kesabaran dari seluruh pelanggan selama proses pemulihan operasional kereta api berlangsung





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IMF: Gangguan Pasokan Energi di Timur Tengah Meningkatkan Kekhawatiran Diversifikasi Energi di AsiaGangguan pasokan energi global akibat perang di Timur Tengah telah meningkatkan kekhawatiran negara-negara Asia mengenai diversifikasi energi. IMF menilai diversifikasi energi dapat memperkuat ketahanan jangka panjang Asia. Pertumbuhan ekonomi Asia diproyeksikan melambat hingga 2027. Ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat beberapa negara lebih rentan terhadap guncangan energi.

Read more »

Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KAI Fokus Evakuasi dan Penanganan Korban Tabrakan Kereta Api di Bekasi TimurKAI memastikansaat ini seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan mengutamakan aspek keselamatan.

Read more »

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Begini Situasi Terkini Stasiun JatinegaraPerjalanan kereta api jarak jauh dan KRL Commuter Line yang menuju atau melewati Stasiun Bekasi Timur tertahan.

Read more »

KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL, Perjalanan Kereta di Bekasi Timur TergangguTelah terjadi gangguan perjalanan kereta api di wilayah Bekasi Timur.

Read more »

Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, PT KAI Fokus Evakuasi Penumpang & KorbanPT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan, telah terjadi insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, yang berdampak ke perjalanan kereta api

Read more »