Operasional LRT Jabodebek mengalami gangguan teknis di lintas Pancoran-Kuningan pada 26 November 2026, menyebabkan penundaan perjalanan dan keluhan penumpang di stasiun Cikunir serta Halim.

Operasional kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek mengalami gangguan teknis yang signifikan pada Kamis, 26 November 2026. Kendala sarana transportasi ini terjadi di lintas antara Stasiun Pancoran dan Stasiun Kuningan, yang berdampak langsung pada kelancaran perjalanan para penumpang.

Ketertundaan ini menyebabkan sejumlah kereta melaju dengan kecepatan sangat lambat atau bahkan terhenti dalam waktu yang tidak wajar. Penumpukkan kendaraan di rel memicu akumulasi penumpang di berbagai stasiun, menciptakan antrean panjang dan ketidaknyamanan yang luar biasa bagi masyarakat yang bergantung pada transportasi umum ini.

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Detail Kronologi Ganggaran di Lintas Stasiun

Damiana Cut Emeria, seorang penumpang, melaporkan bahwa kereta mengalami penundaan ekstrem sejak pukul 10.30 WIB. Kendaraan tersebut baru dapat kembali bergerak normal dari Stasiun Cikunir 2 pada pukul 10.53 WIB. Rincian waktu ini menunjukkan adanya jeda operasional yang jauh melampaui durasi standar yang biasa diterima oleh pengguna jasa.

Menurut kesaksian Damiana, petugas di Stasiun Cikunir 2 memberikan pengumuman keterlambatan setelah kereta ngetem atau berhenti diam lebih dari lima menit. Biasanya, proses stabilisasi kereta setelah masuk stasiun hanya membutuhkan waktu satu hingga dua menit, namun insiden pada hari itu menunjukkan adanya malfungsi yang membutuhkan waktu penanganan lebih lama.

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Perjalanan kemudian berlanjut menuju Stasiun Halim dengan kondisi yang masih belum stabil. Meskipun sempat bergerak lebih cepat dari Cikunir 1 menuju Halim, kereta kembali mengalami masalah saat tiba di tujuan. Penumpang mengalami penundaan lagi karena kereta tertahan di Stasiun Halim sejak pukul 11.01 WIB, yang mengindikasikan bahwa masalah tidak hanya bersifat lokal di satu titik.

Perspektif Penumpang dan Dampak Perjalanan Harian

Sefti Oktarianisa mengonfirmasi bahwa kondisi ini bukan kejadian tunggal bagi beberapa pengguna kereta. Ia menyatakan bahwa perjalanannya tersendat hingga berhenti lama sejak pukul 10.19 WIB di Stasiun Cikunir. Selain itu, ada penundaan serupa yang terjadi di Stasiun Jatibening Baru, di mana kereta berhenti cukup lama dua kali selama perjalanan.

Kondisi semakin rumit ketika muncul informasi bahwa ada kereta LRT Jabodebek yang mogok total di jalur. Penumpang yang berada di dalam kereta tersebut diperintahkan untuk turun di Stasiun Cawang dan harus mengganti kereta lain. Situasi ini menciptakan ketidakpastian tinggi dan memerlukan penyesuaian jadwal perjalanan bagi mereka yang memiliki komitmen waktu yang ketat.

Tanggapan Resmi dan Prosedur Keamanan Operasional

Pihak manajemen LRT Jabodebek telah resmi meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para penumpang. Mereka menjelaskan bahwa penyebab utama gangguan adalah masalah pada sarana di lintas antara Stasiun Pancoran dan Stasiun Kuningan. Pengakuan ini memberikan konteks teknis tentang area yang menjadi fokus perbaikan darurat.

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Sebagai respons terhadap insiden tersebut, petugas Train Attendant (TA) bersama tim teknis dilibatkan langsung untuk melakukan penanganan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perjalanan dapat dilanjutkan kembali. Prioritas utama dalam penanganan darurat ini adalah mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan seluruh pengguna jasa.

Para pengguna jasa yang berada di area stasiun maupun yang sedang berada di dalam kereta diimbau untuk tetap tenang. Kepatuhan terhadap arahan petugas di lapangan sangat diperlukan demi terciptanya kondisi yang aman selama proses pemulihan operasional berlangsung. Kesabaran dan ketertiban menjadi kunci utama dalam mengatasi dampak teknis yang terjadi pada sistem transportasi ini.